Paulo Autuori se rindió ante sus jugadores tras triunfo de Cristal: "Me saco el sombrero..."

Sporting Cristal sigue 'on fire' en el Torneo Clausura 2025. El cuadro celeste pudo sacar adelante un partido muy friccionado contra Melgar y se llevó la victoria por 1-0, resultado que lo coloca en la cima de la clasificación con 13 puntos y que ha dejado muy conforme al DT Paulo Autuori, quien se rindió ante sus jugadores por el nivel mostrado en la cancha.

El experimentado entrenador brasileño dio sus apreciaciones del compromiso a los medios de comunicación y destacó la labor realizada por sus dirigidos, pues compitieron de gran forma frente a un rival complicado y porque tuvieron tres aspectos escenciales que les puede dar el título nacional a fin de año: saber sufrir, ser sacrificados en la cancha y ayuda al compañero.

"Hay que recalcar la manera como hemos competido con un jugador menos. Cuando no es posible jugar hay que defender bien y el equipo tuvo orden. Llegamos a este partido con un encuentro desgastante el martes y con un rival duro como Melgar. Me saco el sombrero por cómo los jugadores entendieron y entienden que, para campeonar, hay tres aspectos cruciales: espíritu de sacrificio, capacidad de sufrimiento y sentido de ayuda mutua. Hoy hubo los tres", declaró en conferencia de prensa.

Video: Entre Bolas

Sporting Cristal es uno de los cuatro invictos en el Torneo Clausura 2025

Paulo Autuori le ha cambiado la cara a Sporting Cristal en este segundo semestre tras un irregular desempeño en el Torneo Apertura, a tal punto de convertir al conjunto bajopontino en un rival de temer. Hasta el momento, no conoce de derrotas en el Clausura (cuatro victorias y un empate) y es uno de los cuatro clubes invictos en el certamen, que lo convierten en un candidato firme al título.

Sporting Cristal se mantiene invicto en el Torneo Clausura tras cinco fechas disputadas y bajo el mando de Paulo Autuori. Foto: Sporting Cristal

Paulo Autuori también dejó fuerte crítica por la agresividad con la que se jugó el partido

Por otro lado, el estratega de 68 años no pudo ocultar una cosa que le molestó del compromiso, que el juego haya sido brusco, sobre todo en el primer tiempo pues hubo más infracciones y constantes conatos de bronca que buen fútbol , asegurando que lo que vio en los primeros 45 minutos no es el significado del deporte para él.

"Creo que en el primer tiempo hubo todo menos fútbol. El martes pasado (partido contra Alianza Lima), los dos equipos querían jugar. Entonces este tema de pelea nos saca el foco de las cosas que tenemos que hacer. El rival vino con todo su nivel competitivo, pero a mi no me gusta eso porque fútbol no es eso para mi", agregó.