Alianza Lima obligado a ganar en Chongoyape para no complicar su clasificación: ¿Por qué?

Esta temporada viene siendo diferente para Alianza Lima debido a que está destacando a nivel internacional, donde se ubica en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, en la Liga 1 la situación no es la misma y por ello los hinchas se encuentran algo preocupados, y para aumentar esa sensación ahora el plantel de Matute está obligado a ganar su siguiente partido en Chongoyape para no complicar su camino al título.

Eso sí, no nos referimos al equipo dirigido por Néstor Gorosito, sino al que se encuentra participando de la Fase Final de la Liga 3 2025. Los blanquiazules marchan últimos del Grupo B, mismo que comparte con Universitario de Deportes, Juventus FC y Deportivo Lute, por lo que necesitan un triunfo en su próximo partido para no alejarse demasiado de los primeros lugares.

Alianza Lima chocará esta misma tarde del domingo 31 de agosto con Deportivo Lute en Chongoyape por la tercera jornada de la Tercera División del Perú. Los íntimos deben vencer para subir al menos a la tercera casilla y en el mejor de los casos a la segunda, colocándose así en zona de clasificación a los cuartos de final.

Alianza Lima y Universitario compiten en la Liga 3.

Recordemos que solo los dos primeros puestos acceden a la siguiente etapa, mientras que el tercer y cuarto lugar quedan totalmente eliminados y deberán esperar hasta el próximo año para buscar ascender a la Liga 2. Vale precisar que en esta Fase Final también están las reservas de Sport Huancayo y Melgar.

Fixture restante de Alianza Lima en la Liga 3

Estos son los partidos que le quedan en la Fase Final: