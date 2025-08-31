- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima da el batacazo tras confirmar la salida de atacante en pleno Clausura: "Éxitos y..."
¡Sorprendente! Mediante sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la salida de su futbolista rumbo a otro equipo peruano. ¿A quién nos referimos?
Alianza Lima se fue a la para por fecha FIFA con un empate sin goles contra Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Ahora, los de Néstor Gorosito esperan el reinicio del Clausura para recuperarse y seguir firmes rumbo al título nacional. A su vez, en la Liga Femenina, el plantel continúa enfocado en cosechar nuevos triunfos.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Piero Cari tras ser convocado por Perú: "Es una..."
Alianza Lima hizo oficial el préstamo de su figura a club rival
Precisamente, el cuadro victoriano tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en una nueva jornada del torneo femenino. Sin embargo, previo al duelo contra las celestes, la institución confirmó la salida de una de sus figuras esta temporada.
Se trata de Mayka Boulangger. Alianza Lima Femenino oficializó que la deportista saldrá cedida rumbo a FC Killas, rival de las blanquiazules en el campeonato.
"El Club Alianza Lima informa que nuestra futbolista Mayka Boulangger continuará su carrera profesional en calidad de préstamo en FC Killas", señalaron.Alianza Lima Femenino oficializó el préstamo de Mayka Boulangger
Cabe mencionar que, en aquel anuncio, el elenco de La Victoria no dudó en expresarle buenos augurios a la atacante nacional en su nuevo equipo. "Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y confiamos en que seguirá demostrando su talento y compromiso dentro de la cancha", sentenciaron.
¿Quién es Mayka Boulangger?
Mayka Marelly Boulangger Bustamante, es una joven futbolista de 18 años. Se desempeña como delantera central y fue parte del título que logró Alianza Lima Femenino en el 2024. Además, también tiene como experiencia haber jugado en la selección peruana femenina Sub 17, tras su destacado nivel.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00