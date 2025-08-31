Alianza Lima da el batacazo tras confirmar la salida de atacante en pleno Clausura: "Éxitos y..."

Alianza Lima se fue a la para por fecha FIFA con un empate sin goles contra Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Ahora, los de Néstor Gorosito esperan el reinicio del Clausura para recuperarse y seguir firmes rumbo al título nacional. A su vez, en la Liga Femenina, el plantel continúa enfocado en cosechar nuevos triunfos.

Alianza Lima hizo oficial el préstamo de su figura a club rival

Precisamente, el cuadro victoriano tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en una nueva jornada del torneo femenino. Sin embargo, previo al duelo contra las celestes, la institución confirmó la salida de una de sus figuras esta temporada.

Se trata de Mayka Boulangger. Alianza Lima Femenino oficializó que la deportista saldrá cedida rumbo a FC Killas, rival de las blanquiazules en el campeonato.

"El Club Alianza Lima informa que nuestra futbolista Mayka Boulangger continuará su carrera profesional en calidad de préstamo en FC Killas", señalaron.

Alianza Lima Femenino oficializó el préstamo de Mayka Boulangger

Cabe mencionar que, en aquel anuncio, el elenco de La Victoria no dudó en expresarle buenos augurios a la atacante nacional en su nuevo equipo. "Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y confiamos en que seguirá demostrando su talento y compromiso dentro de la cancha", sentenciaron.

¿Quién es Mayka Boulangger?

Mayka Marelly Boulangger Bustamante, es una joven futbolista de 18 años. Se desempeña como delantera central y fue parte del título que logró Alianza Lima Femenino en el 2024. Además, también tiene como experiencia haber jugado en la selección peruana femenina Sub 17, tras su destacado nivel.