Conmebol impacta con video sobre Lima como sede de la final de Copa Libertadores: "Convencieron"

¡Atención! En un video donde no aparece el Estadio Monumental, la Conmebol hizo un fuerte anuncio sobre la sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará el próximo sábado 29 de noviembre entre Flamengo y Palmeiras, dos clubes brasileños. De inmediato, los hinchas de diversos países no dudaron en reaccionar.

Como sabemos, la final del torneo más importante de Sudamérica se llevará a cabo en Ate, en el recinto de Universitario de Deportes para ser más precisos. Sin embargo, esta oportunidad es perfecta para que nuestro país siga dándose a conocer y por ello Lima será el centro de atención de todos los hinchas del fútbol por unos días. Detalle que no dudó en resaltar la cuenta oficial de 'X' campeonato.

Y es que en redes sociales la Copa Libertadores indicó lo siguiente: "Listo, me convencieron...". Esto acompañado de un video donde muchos peruanos aconsejan disfrutar de nuestra rica gastronomía, la cual es de las mejores a nivel mundial. En el metraje también se ven distintas zonas de Barranco, como el famoso 'Puente de los Suspiros', y hace aún más atractiva la publicación.

Recordemos que esta será la segunda vez, desde el formato a partido único, que la Conmebol designa a Perú como sede de la gran final de la competición. En el 2019 el torneo se definió, también, en el Estadio Monumental y en aquella ocasión Flamengo le volteó el partido a River Plate 2-1 en los últimos minutos del compromiso, con doblete de 'Gabigol'.

Flamengo vs. Palmeiras: hora y dónde ver

El partido entre Flamengo vs. Palmeiras se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre desde las 16.00 horas de Perú y contará con transmisión de ESPN para absolutamente toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso internacional vía Disney Plus si cuentas con suscripción a la conocida plataforma de streaming.