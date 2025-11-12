0
Perú empató 1-1 con Rusia

¿Perú al Mundial 2030? Conmebol mostró su postura de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo

¡Atención! Alejandro Domínguez reafirmó su posición de aumentar los cupos para el Mundial 2030. Esta medida beneficia a la selección peruana.

Jesús Yupanqui
Perú puede clasificar a la próxima edición del Mundial 2030.
Perú puede clasificar a la próxima edición del Mundial 2030.
Conmebol propuso a la FIFA aumentar a 64 países los cupos para el Mundial 2030. Alejandro Domínguez, máximo directivo del ente sudamericano, fue claro en señalar que se trata de una edición especial, por ello, se debe realizar algo distinto.

DT de Rusia no calló sobre la selección peruana.

DT de Rusia, Valeri Karpin, deja fuerte calificativo a Perú tras amargo empate

"El Mundial de los 100 años es un mundial diferente, y creo que tenemos que preparar desde FIFA algo diferente, darle la oportunidad a que más países puedan participar de un campeonato, que hasta inclusive en los términos de organización y de fixture y de calendario, es más cómodo tener 64 que 48. Creemos que el 2030 no puede ser un Mundial más, tiene que ser un Mundial completamente distinto", expresó Domínguez en RPP.

Si aceptan esa medida, Conmebol tendrá 9.5 cupos para la Copa del Mundo 2030, que se realizará en España, Portugal y Marruecos, así como Argentina, Paraguay y Uruguay en la inauguración.

¿Final de la Copa Libertadores en Europa?

Otro de los puntos que habló Alejandro Domínguez fue sobre los rumores que señalan que la final de la Copa Libertadores se realizará en Europa. El presidente de la Conmebol indicó que hay propuestas.

"Cuando se hizo la final en España fue de una convocatoria increíble. Hay países que han mostrado su interés, pero todavía no entró a una discusión seria. Hay un interés, lo cual demuestra una vez más ofertas, propuestas, y que demuestran el interés que, en este momento, el privilegio lo va a tener Lima", indicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

