¿Polémica? Oliver Sonne y su inesperada publicación tras el empate de Perú ante Rusia - FOTO

Uno de los jugadores que no ha formado parte de las últimas convocatorias de la selección peruana es Oliver Sonne. El lateral danés-peruano no solo está ajeno a los llamados de la Bicolor, sino también a su actual club Burnley de la Premier League de Inglaterra. En medio de este momento, el jugador de 25 años sorprendió con inesperado postal luego del empate a uno entre la Blanquirroja y Rusia.

Recientemente, Oliver Sonne fue entrevistado por el equipo audiovisual de Burnley, en vista a que era el día de su cumpleaños. En esta charla no solo reveló ciertos aspectos personales, sino el significado de lo que es defender a Perú a nivel internacional. Pese a no estar convocado, el lateral tiene un gran cariño por nuestro país.

Siguiendo esa línea, ahora Burnley llamó a Oliver Sonne para que forme parte de la sesión fotográfica con miras a la Navidad. El equipo inglés quiere vender productos del club y nuestro compatriota fue uno de los protagonistas en esta inéditas postales. Minutos después de conocerse el 1-1 de Perú ante Rusia, el lateral publicó una serie de imágenes para compartir su alegría con el club.

Oliver Sonne forma parte de la fiesta de Navidad en Burnley.

Queda claro que Burnley sigue viendo a Oliver Sonne como uno de los protagonistas del primer equipo. Sin embargo, se desconoce la realidad del por qué no juega la Premier League, pese a estar entrenando a la par de sus compañeros. Aficionados esperan que luego de la fecha FIFA de noviembre reaparezca en las canchas, ya que el club está muy cerca de la zona de descenso y es necesario sumar victorias.

Luego del parón de fútbol a nivel internacional, el equipo de Oliver Sonne se verá cara a cara ante Chelsea, en uno de los compromisos más complicados que atravesará en la temporada para permanecer en la máxima categoría.

Burnley vs Chelsea con Oliver Sonne: fecha, día y hora confirmado

Este partido de Premier League entre Burnley vs Chelsea se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a partir de las 07:30 hora peruana (12:30 horas GMT). Se estima que la transmisión de los 90 minutos vaya por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.