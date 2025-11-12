- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿Polémica? Oliver Sonne y su inesperada publicación tras el empate de Perú ante Rusia - FOTO
La selección peruana no convocó a Oliver Sonne para el amistoso ante Rusia por fecha FIFA. Tras conocerse el resultado, el lateral de Burnley sorprendió con publicación.
Uno de los jugadores que no ha formado parte de las últimas convocatorias de la selección peruana es Oliver Sonne. El lateral danés-peruano no solo está ajeno a los llamados de la Bicolor, sino también a su actual club Burnley de la Premier League de Inglaterra. En medio de este momento, el jugador de 25 años sorprendió con inesperado postal luego del empate a uno entre la Blanquirroja y Rusia.
PUEDES VER: Jugador de Rusia dio rotundo comentario sobre el nivel de la bicolor: "Los peruanos son…"
Recientemente, Oliver Sonne fue entrevistado por el equipo audiovisual de Burnley, en vista a que era el día de su cumpleaños. En esta charla no solo reveló ciertos aspectos personales, sino el significado de lo que es defender a Perú a nivel internacional. Pese a no estar convocado, el lateral tiene un gran cariño por nuestro país.
Siguiendo esa línea, ahora Burnley llamó a Oliver Sonne para que forme parte de la sesión fotográfica con miras a la Navidad. El equipo inglés quiere vender productos del club y nuestro compatriota fue uno de los protagonistas en esta inéditas postales. Minutos después de conocerse el 1-1 de Perú ante Rusia, el lateral publicó una serie de imágenes para compartir su alegría con el club.
Oliver Sonne forma parte de la fiesta de Navidad en Burnley.
Queda claro que Burnley sigue viendo a Oliver Sonne como uno de los protagonistas del primer equipo. Sin embargo, se desconoce la realidad del por qué no juega la Premier League, pese a estar entrenando a la par de sus compañeros. Aficionados esperan que luego de la fecha FIFA de noviembre reaparezca en las canchas, ya que el club está muy cerca de la zona de descenso y es necesario sumar victorias.
Luego del parón de fútbol a nivel internacional, el equipo de Oliver Sonne se verá cara a cara ante Chelsea, en uno de los compromisos más complicados que atravesará en la temporada para permanecer en la máxima categoría.
Burnley vs Chelsea con Oliver Sonne: fecha, día y hora confirmado
Este partido de Premier League entre Burnley vs Chelsea se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre a partir de las 07:30 hora peruana (12:30 horas GMT). Se estima que la transmisión de los 90 minutos vaya por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90