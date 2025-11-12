Portero de Rusia, Safonov, decidió dejar la concentración tras recibir gol de Alex Valera

La prensa de Rusia quedó disgustada con el empate de su selección a manos de Perú. El gol de Alex Valera es noticia en el país europeo, por lo que se busca conocer las reacciones de los protagonistas. Justamente, uno de los criticados fue el portero Matvey Safonov, quien no llegó a reaccionar a tiempo para evitar el 1-1 de la Bicolor.

Bajo ese contexto, el DT de Rusia, Valeri Karpin, reveló públicamente que el golero del PSG le comunicó que no se quedará en la concentración de su selección para el siguiente duelo amistoso frente a Chile. Una noticia que ha impacto a muchos aficionados, luego de recibir el gol de Valera en el tramo final del partido.

Resulta, que el portero regresará a Francia para entrenar con su actual club PSG, y así dar oportunidades a los nuevos guardametas que están dentro de los convocados para los amistosos de fecha FIFA. De esta manera, Safonov será una de las bajas que tendrán los rusos ante Chile, sabiendo que quieren sostener su buena racha sin perder.

"Safonov se irá, Miranchuk y Golovin no. Todavía no sé si alguien más se irá además de Safonov. Es posible que Vakhaniya se vaya, ya que sufrió una lesión leve. No puedo asegurarlo ahora mismo", reveló el DT de Rusia, Valeri Karpin, en citas rescatadas del medio "Cahmpionat.com".

(VIDEO: América TV)

DT de Rusia dio fuerte declaración sobre Safonov

En medio de sus declaraciones durante la conferencia de prensa post partido, Valeri Karpin confesó públicamente que de tratarse de un partido oficial como Eliminatorias, el portero Safonovo no hubiera estado en la presente convocatoria.

"¿Acaso la falta de jugadores de práctica no perjudica a Safonov? Si se hubiera realizado una prueba, la plantilla habría sido un 50% diferente. Es posible que Safonov no hubiera jugado", manifestó.