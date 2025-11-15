Gareca responde con contundencia sobre su salida de la selección: "Lo que tuve..."

0
Ricardo Gareca marcó un antes y un después en la selección peruana, pero su salida fue una de las más comentadas y su regreso está completamente descartado.

Jasmin Huaman
Ricardo Gareca responde a las declaraciones de Lozano sobre su salida de la selección.
Ricardo Gareca responde a las declaraciones de Lozano sobre su salida de la selección. | Foto: Composición Líbero
El entrenador argentino no se guardó nada y señaló que nunca tuvo una conversación directa sobre Agustín Lozano donde se hable del tema económico para su renovación en la selección peruana. Como se recuerda, el actual presidente de la FPF (Federación Peruana de Fútbol), señaló que Gareca no fue sincero sobre cómo se dieron las cosas. Ahora, el 'Tigre' contó su verdad.

Durante su comentada entrevista con el programa 'Fútbol como cancha', Ricardo Gareca fue contundente al indicar que él tiene claro cómo se dio toda la cronología de su salida de la selección peruana tras las fallidas negociaciones.

Ricardo Gareca responde fuerte y claro a Agustín Lozano

Han pasado varios años desde que Ricardo Gareca dejó de ser técnico de la selección peruana y a pesar que ya aclaró anteriormente cómo se dieron las cosas, esta vez, el técnico argentino expresó su deseo de querer que mejoren las cosas en el nuevo proceso de la Bicolor.

"Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso, pero eso ya es pasado, es algo que se habló en su momento. Ahora se tendrá que enfocar él en todo lo que tenga que ver con su cambio. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué puedo hablar yo? Yo no puedo hablar de nada. Yo no hablo de dinero, de contratos. Todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en lo deportivo", sostuvo.

(Video: Fútbol como cancha /RPP)

Cabe resaltar que Agustín Lozano señaló en el programa 'La interna' que Gareca no fue del todo honesto con su salida como entrenador de Perú. "El profe Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe y pueda seguir", sostuvo.

Asimismo, Lozano también señaló que en ningún momento se dio la reducción de sueldo y alegó que "hay personas que le han mentido al país de manera irresponsable y descarada". Actualmente, Ricardo Gareca no tiene en dirección ningún equipo tras sus malos resultados en la selección de Chile.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

