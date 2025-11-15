- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Catalina Usme fue directa y dio rotundo comentario sobre el partido contra Alianza Lima: "Un..."
Universitario de Deportes se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer a Alianza Lima en penales en Matute. Por eso, la delantera Catalina Usme dio un fuerte comentario sobre el partido.
Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer en penales a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Una de las figuras del cuadro crema, Catalina Usme, fue entrevistada luego del encuentro y dio un fuerte comentario sobre el clásico nacional.
PUEDES VER: DT de Universitario dio fuerte comentario tras derrotar a Alianza en la final: "Es un..."
Catalina Usme, delantera de Universitario, dio fuerte calificativo al partido contra Alianza Lima tras campeonar el Torneo Clausura
Al acabar el partido y luego de vencer a Alianza en tanda de penales, Usme fue entrevistada por Movistar Deportes y fue consultada sobre el enfrentamiento que tuvieron contra el equipo íntimo en Matute.
Catalina Usme lanzó firme mensaje sobre el partido ante Alianza Lima tras ganar el Torneo Clausura.
"Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero nos habíamos preparado muy bien en todos los ámbitos. Creo que no descuidamos los detalles, practicamos toda la semana también los penales. Este equipo ha tenido un año maravilloso, se ha entregado y ha buscado de la manera más sana posible ser campeón", afirmó.
Catalina Usme aseguró que Universitario sí se preparó para cualquier circunstancia, como los penales, y que siempre estuvieron concentradas ante los pequeños detalles para luego gritar campeón.
"Teníamos la certeza absoluta de que íbamos a sacar esto adelante. Una gratitud enorme con Dios por habernos permitido lograrlo. Nosotras somos bendecidas por tener un don como el que poseemos y lo mínimo que podemos hacer es mostrar lo mejor dentro de la cancha sin pasar por encima de nadie", continuó.
Por otro lado, la futbolista de la selección de Colombia se encomendó a Dios para tener un gran partido ante Alianza Lima y, gracias a ello, fue fundamental para el equipo merengue al ser la primera en anotar en la tanda de penales.
De esta manera, Catalina Usme dejó en claro que aún falta para coronarse campeonas nacionales, pero ganar este enfrentamiento les permitiría asegurar los dos partidos finales de la Liga Femenina 2025.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90