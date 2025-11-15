Catalina Usme fue directa y dio rotundo comentario sobre el partido contra Alianza Lima: "Un..."

Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 tras vencer en penales a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Una de las figuras del cuadro crema, Catalina Usme, fue entrevistada luego del encuentro y dio un fuerte comentario sobre el clásico nacional.

Al acabar el partido y luego de vencer a Alianza en tanda de penales, Usme fue entrevistada por Movistar Deportes y fue consultada sobre el enfrentamiento que tuvieron contra el equipo íntimo en Matute.

"Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero nos habíamos preparado muy bien en todos los ámbitos. Creo que no descuidamos los detalles, practicamos toda la semana también los penales. Este equipo ha tenido un año maravilloso, se ha entregado y ha buscado de la manera más sana posible ser campeón", afirmó.

"Teníamos la certeza absoluta de que íbamos a sacar esto adelante. Una gratitud enorme con Dios por habernos permitido lograrlo. Nosotras somos bendecidas por tener un don como el que poseemos y lo mínimo que podemos hacer es mostrar lo mejor dentro de la cancha sin pasar por encima de nadie", continuó.

De esta manera, Catalina Usme dejó en claro que aún falta para coronarse campeonas nacionales, pero ganar este enfrentamiento les permitiría asegurar los dos partidos finales de la Liga Femenina 2025.