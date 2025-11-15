0
Valentina Shevchenko vs Weili Zhang en UFC 322
México vs. Uruguay amistoso internacional

Karen Páez dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras coronarse en Matute: "Es un..."

La figura de Universitario, Karen Páez se sinceró y sorprendió con un categórico mensaje para Alianza Lima luego de haberlas ganado en su casa.

Erickson Acuña
Karen Páez sorprendió con mensaje tras partido ante Alianza Lima.
Karen Páez sorprendió con mensaje tras partido ante Alianza Lima. | Universitario/Liga Femenina | Composición: Líbero
Universitario venció a Alianza Lima en penales por la final de vuelta del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina y volverá a enfrentarse a las blanquiazules por el título nacional. Tras finalizar el compromiso en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, la figura del cuadro crema, Karen Páez se pronunció.

Alianza Lima sorprendió con mensaje tras caída frente a Universitario.

PUEDES VER: El fuerte mensaje de Alianza Lima tras el triunfo de Universitario en Matute: "Hasta…"

La delantera y autora del gol clave para la ‘U’ expresó su emoción por conquistar el trofeo de esta segunda parte de temporada, superando a un duro rival. Vale mencionar que en el encuentro de ida ambos equipos igualaron sin goles en Campo Mar, por lo que la llave quedó abierta.

¿Qué dijo Karen Páez, figura de Universitario, tras partido ante Alianza Lima?

“Gracias a todos los hinchas cremas que nos escribían y nos mandaban mensajes de apoyo. Y a los que no también, porque nos dieron fuerzas para seguir adelante. Agradecer a Alianza, porque es un gran equipo y tiene una gran hinchada”, dijo Karen Páez a Movistar Deportes. 

La goleadora de Universitario resaltó el trabajo en conjunto y el apoyo recibido de la hinchada. Asimismo, explicó lo que significó el título para ella que los deja a poco de lograr el objetivo a nivel nacional, pues ya consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

"Le agradezco a mis compañeras por la entrega. Sin ellas no hubiera sido posible esto. También a mi familia, que está lejos, y a Dios, que tiene un plan perfecto para cada persona. Te acuerdas de muchas cosas, de personas que ya no están, de mi familia que está lejos pero siempre me apoya. Esas lágrimas son de felicidad, porque es poder entregarles una alegría y hacer que se sientan orgullosos de mí”, resaltó.

¿Cuándo serán las finales de la Liga Femenina 2025?

La definición de la Liga Femenina 2025 entre Universitario y Alianza Lima está programado para el domingo 7 y sábado 13 de diciembre. Esto debido a que en la última semana de noviembre se jugará la fecha FIFA y la selección peruana chocará ante su similar de Chile en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco por la Liga de Naciones de la categoría.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

