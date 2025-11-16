¿Batacazo? Figura extranjera respondió sobre Alianza con rotundo mensaje: "Mi contrato…"

El Torneo Clausura 2025 se termina y con ello una nueva temporada de la Liga 1 en el que los diversos equipos lucharon por sus respectivos objetivos. Alianza Lima es uno de ellos y se enfoca en lo que será el 2026 donde buscará revertir la situación tras no poder conseguir el título nacional una vez más.

Y es que el club blanquiazul es consciente que para tener buenos resultados necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas comenzarán. En ese contexto, el nombre de un futbolista argentino sonó con fuerza en las últimas semanas para reforzar la ofensiva ‘íntima’, por lo que tuvo que pronunciarse.

Futbolista vinculado con Alianza Lima respondió

Se trata de Agustín Graneros, figura de Alianza Atlético a quien GolPerú no dudó en consultarle sobre las opciones que tiene para su futuro: “Mi contrato finaliza ahora, final de temporada en Alianza Atlético, y estoy muy agradecido porque es el club que me abrió las puertas acá en el Perú, y mi futuro ya se verá. Se están encargando la gente que me representa, yo lo único que quiero es jugar”.

El atacante argentino dio estas declaraciones tras el partido en el que el cuadro de Sullana venció a Sport Boys con el solitario gol que él marcó. Cuando le mencionaron a Alianza Lima, el jugador no dudó en dejar un categórico mensaje a las cámaras del mencionado medio.

“No sé, lo maneja la gente que me representa”, agregó. Cabe mencionar que el conjunto norteño logró ubicarse entre los cinco primeros lugares del acumulado hasta la fecha, por detrás de Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal.