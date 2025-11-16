0
Unión Minas vs. ANBA por la final de Copa Perú

Futbolista de Alianza Lima sufre inesperada lesión en la rodilla: "Diagnóstico oficial..."

Alianza Lima está en busca de cerrar el año con una victoria para asegurarse el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, por lo que busca tener todo el plantel disponible.

Jasmin Huaman
Alianza Lima sufre la baja de importante jugador para último partido.
Alianza Lima sufre la baja de importante jugador para último partido. | Foto: Composición Líbero
En medio de lo que se está viviendo en el mundo de Alianza Lima con las renovaciones de importantes jugadores, las malas noticias llegaron al club blanquiazul con la confirmación del estado de una lesión de jugador que tuvo una temporada irregular y pocas veces tuvo la oportunidad de figurar en el once titular.

Estamos hablando de Jean Pierre Archimbaud, jugador que llegó como uno de los grandes refuerzos a Alianza Lima, pero que terminó teniendo escasas oportunidades bajo el mando de Néstor Gorosito. Se informó su situación actual sobre la lesión que lo alejó de las canchas y que le impedirá terminar el año vistiendo los colores blanquiazules.

Jean Pierre Archimbaud es baja por lesión en la rodilla

El futbolista Jean Pierre Archimbaud de 31 años, no está atravesando su mejor momento en la institución victoriana. A comparación de lo que fue su pasado en Melgar, el pivote no tiene el mismo protagonismo, pero a pesar de ello, otro problema que complicó su continuidad fue la lesión en la rodilla.

El periodista Gerson Cuba señaló que durante los próximos días, en Alianza Lima se estará realizando el diagnóstico de la gravedad de la lesión de Archimbaud en la rodilla. De momento, se continúan realizando todos los exámenes correspondientes para descartar posibles complicaciones.

Alianza Lima

Alianza realiza exámenes para conocer la gravedad de la lesión de Archimbaud.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jean Pierre Archimbaud con Alianza?

Archimbaud llegó a Alianza Lima como jugador libre tras una destacada temporada en Melgar. El volante firmó con los blanquiazules hasta diciembre de 2026, por lo que es importante contar con su recuperación de cara a la pretemporada del próximo año con el objetivo de ser campeones nacionales y jugar la Libertadores 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

