Riquelme reveló que buscó fichar a actual jugador de Alianza Lima: "Pregunté por él"

Juan Román Riquelme fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'. En la entrevista, el actual presidente de Boca Juniors reveló que estuvo cerca de fichar a Paolo Guerrero, quien actualmente es futbolista de Alianza Lima y disputará un año más con el cuadro íntimo para buscar la Liga 1 2026.

Riquelme, quien fue el invitado de honor en el último programa de Farfán, tuvo diversas revelaciones, entre ellas, que jugadores peruanos pudieron formar parte de Boca Juniors en su etapa como presidente del club.

"Hay jugadores como Paolo Guerrero que nacieron para jugar en Boca. Cuando volví al club como dirigente, yo quería que viniera Paolo. Pregunté por él y por ti (Jefferson Farfán). En ese momento, Guerrero tenía un problema con su lesión. Mandamos a nuestro doctor y encontró un problema en la rodilla", reveló.

Juan Román Riquelme confesó a Jefferson Farfán que buscó su fichaje, así como el de su compadre Paolo Guerrero, quien, debido a una lesión, no pudo concretar su llegada a Boca Juniors.

Cabe destacar que el delantero de Alianza Lima es uno de los mejores delanteros de Sudamérica, logrando ser el máximo goleador de la selección peruana y en 3 ediciones de la Copa América.

Además, ha salido campeón con el Corinthians en el Mundial de Clubes, con el Bayern Múnich logró la Copa Alemana y la Bundesliga y, por último, con la LDU fue ganador de la Copa Sudamericana.

Todos estos hechos destacados sirvieron para catalogar a Paolo Guerrero como uno de los mejores delanteros sudamericanos de los últimos 20 años, y por eso Boca Juniors lo quería, pero por una lesión no se logró concluir.