La péstima noticia que recibió Alianza Lima sobre Darwin Machís, posible refuerzo para 2026

Si bien Alianza Lima todavía tiene que disputar los playoffs de la Liga 1 para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo cierto es que su área deportiva ya viene trabajando en la llegada de refuerzos con miras a la próxima temporada. Uno de los nombres que ha sonado con mucha fuerza es el de Darwin Machís, exseleccionado venezolano.

Semanas atrás se informó que el extremo de 32 años tenía negociaciones avanzadas con el elenco victoriano y solo faltaban detalles para cerrar la incorporación. Eso sí, en los últimos días, América de Cali también ha mostrado interés por el jugador de la 'Vinotinto' y podría interponerse en los planes de Franco Navarro, director deportivo del elenco íntimo.

Sin embargo, Machís parece no estar en su mejor momento futbolístico, esto tras ser suplente en duelo que jugó la UCV, su actual club, como local ante Carabobo, por la primera final de la Liga FUTVE 2025. El duelo quedó igualado 1-1 y la vuelta se disputará este fin de semana.

La situación es todavía más alarmante si tomamos en cuenta que el posible refuerzo de Alianza Lima para la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores ni siquiera pudo ingresar para este decisivo partido que define al nuevo campeón del campeonato venezolano. Se desconoce si tiene alguna lesión.

Darwin Machís juega actualmente en la UCV de Venezuela.

Números de Darwín Machís en 2025

Desde su llegada a UCV a mediados de este año, Darwin Machís jugó ocho partidos y marcó tres goles, además registró dos asistencias. Cabe señalar que en ninguno de estos encuentros completó los 90 minutos. ¿Llegará a La Victoria en su plenitud física?

Darwin Machís: equipos donde ha jugado