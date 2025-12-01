La péstima noticia que recibió Alianza Lima sobre Darwin Machís, posible refuerzo para 2026
Darwin Machís suena como próximo jale de Alianza Lima; sin embargo, el extremo no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico. ¿Seguirá en pie su fichaje por los victorianos?
Si bien Alianza Lima todavía tiene que disputar los playoffs de la Liga 1 para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo cierto es que su área deportiva ya viene trabajando en la llegada de refuerzos con miras a la próxima temporada. Uno de los nombres que ha sonado con mucha fuerza es el de Darwin Machís, exseleccionado venezolano.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima y dónde ver partido por los playoffs Liga 1?
Semanas atrás se informó que el extremo de 32 años tenía negociaciones avanzadas con el elenco victoriano y solo faltaban detalles para cerrar la incorporación. Eso sí, en los últimos días, América de Cali también ha mostrado interés por el jugador de la 'Vinotinto' y podría interponerse en los planes de Franco Navarro, director deportivo del elenco íntimo.
Sin embargo, Machís parece no estar en su mejor momento futbolístico, esto tras ser suplente en duelo que jugó la UCV, su actual club, como local ante Carabobo, por la primera final de la Liga FUTVE 2025. El duelo quedó igualado 1-1 y la vuelta se disputará este fin de semana.
La situación es todavía más alarmante si tomamos en cuenta que el posible refuerzo de Alianza Lima para la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores ni siquiera pudo ingresar para este decisivo partido que define al nuevo campeón del campeonato venezolano. Se desconoce si tiene alguna lesión.
Darwin Machís juega actualmente en la UCV de Venezuela.
Números de Darwín Machís en 2025
Desde su llegada a UCV a mediados de este año, Darwin Machís jugó ocho partidos y marcó tres goles, además registró dos asistencias. Cabe señalar que en ninguno de estos encuentros completó los 90 minutos. ¿Llegará a La Victoria en su plenitud física?
Darwin Machís: equipos donde ha jugado
- Minero de Guayana (Venezuela)
- Granada FC (España)
- Vitória Guimarães (Portugal)
- Hércules (España)
- Huesca (España)
- Leganés (España)
- Udinese (Italia)
- Cádiz (España)
- FC Juárez (México)
- Real Valladolid (España)
- Universidad Central de Venezuela (Venezuela)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90