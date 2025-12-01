0

La péstima noticia que recibió Alianza Lima sobre Darwin Machís, posible refuerzo para 2026

Darwin Machís suena como próximo jale de Alianza Lima; sin embargo, el extremo no atraviesa su mejor momento a nivel futbolístico. ¿Seguirá en pie su fichaje por los victorianos?

Wilfredo Inostroza
Darwin Machís suena para reforzar a Alianza Lima en 2026
Darwin Machís suena para reforzar a Alianza Lima en 2026
COMPARTIR

Si bien Alianza Lima todavía tiene que disputar los playoffs de la Liga 1 para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo cierto es que su área deportiva ya viene trabajando en la llegada de refuerzos con miras a la próxima temporada. Uno de los nombres que ha sonado con mucha fuerza es el de Darwin Machís, exseleccionado venezolano.

¿A qué hora juega y dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Alianza Lima y dónde ver partido por los playoffs Liga 1?

Semanas atrás se informó que el extremo de 32 años tenía negociaciones avanzadas con el elenco victoriano y solo faltaban detalles para cerrar la incorporación. Eso sí, en los últimos días, América de Cali también ha mostrado interés por el jugador de la 'Vinotinto' y podría interponerse en los planes de Franco Navarro, director deportivo del elenco íntimo.

Sin embargo, Machís parece no estar en su mejor momento futbolístico, esto tras ser suplente en duelo que jugó la UCV, su actual club, como local ante Carabobo, por la primera final de la Liga FUTVE 2025. El duelo quedó igualado 1-1 y la vuelta se disputará este fin de semana.

La situación es todavía más alarmante si tomamos en cuenta que el posible refuerzo de Alianza Lima para la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores ni siquiera pudo ingresar para este decisivo partido que define al nuevo campeón del campeonato venezolano. Se desconoce si tiene alguna lesión.

Darwin Machís

Darwin Machís juega actualmente en la UCV de Venezuela.

Números de Darwín Machís en 2025

Desde su llegada a UCV a mediados de este año, Darwin Machís jugó ocho partidos y marcó tres goles, además registró dos asistencias. Cabe señalar que en ninguno de estos encuentros completó los 90 minutos. ¿Llegará a La Victoria en su plenitud física?

Darwin Machís: equipos donde ha jugado

  • Minero de Guayana (Venezuela)
  • Granada FC (España)
  • Vitória Guimarães (Portugal)
  • Hércules (España)
  • Huesca (España)
  • Leganés (España)
  • Udinese (Italia)
  • Cádiz (España)
  • FC Juárez (México)
  • Real Valladolid (España)
  • Universidad Central de Venezuela (Venezuela)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Cusco FC remece el mercado al fichar a campeones con Universitario y Sporting Cristal para el 2026

  2. Beto Da Silva rompió el mercado tras fichar por tradicional club de la Liga 1 2026: "Acuerdo cerrado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano