Alianza Lima puede remecer el mercado fichando a ex River Plate, según portal internacional

Alianza Lima está concentrado en poder superar los playoffs ante Sporting Cristal y seguir el camino a ser Perú 2. Mientras tanto, la directiva ya viene trabajando en el armado del plantel y se viene moviendo en el mercado de fichajes. En ese sentido, un prestigioso portal reveló que los blanquiazules están interesado en contratar a un exfutbolista de River Plate.

El mercado de pases de la Liga 1 se encuentra en plena actividad, y Alianza Lima tiene la obligación de acertar con sus refuerzos para la próxima temporada. En ese contexto, según el portal especializado Transfermarkt, el delantero colombiano Miguel Borja está en los planes de los blanquiazules para convertirse en uno de sus flamantes fichajes de cara al 2026.

El talentoso atacante destacó en las últimas temporadas con la camiseta de River Plate y también ha dejado una buena impresión con la selección colombiana. Tras poner fin a su etapa en el club argentino, Borja quedó como agente libre, lo que representa una oportunidad valiosa para el cuadro íntimo.

Miguel Borja puede firmar con Alianza Lima, según Transfermarkt.

De acuerdo a rumores recientes del portal internacional especializado en fichajes, la probabilidad de que Miguel Borja y Alianza Lima lleguen a un acuerdo se sitúa en un 45 %. No obstante, la operación no será sencilla, considerando la trayectoria y el nivel del jugador.

Miguel Borja y su gran rendimiento con River Plate

Desde su llegada a River Plate en 2022, Borja se consolidó como una de las piezas clave del equipo, destacando en la ofensiva. En total, disputó 158 partidos entre todas las competiciones y anotó 61 goles a lo largo de sus cuatro temporadas en el club, convirtiéndose en uno de los goleadores más importantes del 'Millonario'.

¿Cuál es el valor de mercado de Miguel Borja?

Reconocido como uno de los mejores jugadores sudamericanos, Miguel Borja mantiene una cotización millonaria en su ficha. Según ransfermarkt, su valor de mercado se sitúa en 2,8 millones de euros, una cifra que ha disminuido en los últimos años, teniendo en cuenta que su máximo histórico es de 5 millones que logró en 2017.