Jugadores de Alianza Lima sufrirán radical cambio en sus contratos para la temporada 2026

Para el 2026, Alianza Lima luchará por el título de la Liga 1 y al igual que los otros equipos del fútbol peruano, llegó la hora de la toma de decisiones importantes para los equipos referentes. Aunque todavía se tiene algunos partidos por jugarse, se dio a conocer que las medidas cambiarán por completo para el siguiente año.

Llegan tiempos de cambios para el club blanquiazul. Con la salida de Hernán Barcos, el hincha ha empezado a cuestionar la disciplina y entrega de otros jugadores. En ese sentido, las máximas autoridades de la institución tendrían en mente empezar a agregar un cambio en los contratos de los futbolistas.

Jugadores de Alianza Lima sufrirán cambios en sus contratos

Mr. Peet señaló en el programa de 'A presión' que a los jugadores de Alianza Lima se les estará aplicando un cambio en sus contrato como una especie de adenda para exigir una mejor conducta. La medida habría sido solicitada por el técnico Néstor Gorosito, pero no se trata de algo nuevo dentro del club.

Con el objetivo de cuidar la imagen de lo que representa Alianza Lima y salvaguardar el rendimiento de los futbolistas, se implementaría la tolerancia cero en todo el plantel, algo que se tenía muy presente en la campaña de Bruno Marioni anteriormente.

"Algo que fue cuestionado en su momento y que implantó Bruno Marioni. El equipo de Restrepo volaba físicamente porque era tolerancia cero", señaló Mr. Peet. De esta manera, los jugadores que refuercen Alianza Lima deberán estar de acuerdo con esta medida al momento de firmar sus contratos, mientras que los continuarán deberán permanecer con el mismo para la temporada 2026.

La directiva de los Navarro estaría de acuerdo en la implementación de esta manera si es que así se garantiza la mejoría en la conducta de los jugadores y estar enfocados en cumplir los objetivos del club.