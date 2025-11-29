- Hoy:
Fossati reveló qué refuerzos tendrá Universitario para el 2026: "Aspirar a traer..."
Para el 2026, la Liga 1 promete ser una de las más competitivas debido a los diferentes refuerzos que se realizarán y la búsqueda del 'tetra' por parte de Universitario.
En Universitario se tiene muy en claro la búsqueda de lo que será conseguir el nuevo torneo para seguir sumando un nuevo palmarés al a la institución. En medio de los rumores, se confirmó que el equipo crema se reforzará con jugadores de renombre y que lleguen con hambre de conseguir el mismo objetivo que todo el plantel: salir campeones.
PUEDES VER: Ex Sporting Cristal contó emocionado que firmó con Universitario por todo el 2026: "Estoy feliz"
El año de Universitario fue uno de los mejores y a pesar de no haber conseguido ser campeones invictos, sí pudieron conseguir el tricampeonato. Ahora, su objetivo será repetir el título y además mejorar los resultados en la Copa Libertadores, torneo donde lograron clasificar como el mejor equipo peruano.
Fossati confirma fichajes para temporada 2026 de Universitario
La continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario está garantizada, por lo que ahora la institución empieza a enfocarse en lo que serán los refuerzos de cara a la próxima temporada. En ese sentido, el 'Nono' reveló cuál será la prioridad del club.
"Universitario puede aspirar a traer poco pero bueno. No es un buen negocio amontonar, pero, yo solo no decido, los administradores dirigen el club, aunque mis sentimientos no los van a cambiar. Por ejemplo, no se da con facilidad que vengan jugadores con tanta calidad como sucedió Santamaria y Jesús Castillo a mitad de año y fueron jugadores que quisieron venir", señaló para 'Tiempo crema'.
Jorge Fossati confirma fichajes para la temporada 2026 de Universitario.
Universitario de Deportes oficializa la salida de su figura
A través de sus redes sociales, el club Universitario de Deportes anunció la salida de Sebastián Britos, arquero titular y que fue tricampeón con el equipo crema. De momento, se desconoce el futuro del guardameta uruguayo.
"Por siempre en nuestra historia, ‘Seba’. Agradecemos a Sebastián Britos Rodríguez por la garra y profesionalismo brindados en la obtención de los títulos nacionales 2024 y 2025. ¡Éxitos en tus próximos retos!", fue el mensaje que le dedicaron.aficionados.
