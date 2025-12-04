Destacado jugador puede irse de Alianza Lima por importante detalle en su contrato: "No se..."
Su contrato termina a fin de año y no es segura su continuidad, a pesar de que lo colocaban como una de las figuras de Alianza Lima para el 2026
Se viene especulando mucho sobre lo que pasará con el plantel de Alianza Lima de cara a la próxima temporada. No hay duda que la baja más grande para los blanquiazules es la de Hernán Barcos. Sin embargo, un jugador, que varios pensaron que renovó, puede alistar sus maletas para decir adiós.
PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima jugará prestigioso torneo con Peñarol, Independiente y otros gigantes
Estamos hablando de Pablo Ceppelini, volante que llegó a inicios de año para reforzar a Alianza Lima en la Liga 1 y Copa Libertadores. El uruguayo estaba fijo en el club blanquiazul por una cláusula que renovaba su contrato automáticamente, solo si jugaba una cierta cantidad de partidos.
"Ceppelini firmó un contrato cuya renovación automática se iba a dar si es que sumaba el 60% de los minutos disputados por Alianza en partidos oficiales en el año, incluyendo Libertadores, Sudamericana y Liga 1. A la fecha, ha jugado el 38%. Si juega todos los partidos restantes, a lo mucho va a llegar al 45%. Su renovación automática no se va a dar", contó el periodista Michael Succar en el programa DENGANCHE.
El año de Pablo Ceppelini en Alianza Lima
El volante de 34 años llegó a Alianza Lima para ser el '10' del equipo, pero quedó en deuda con el club y la hinchada. Además, le pasó factura su sanción de 4 meses que le puso la CONMEBOL en torneos internacionales y algunos problemas extra futbolísticos. Otro punto importante es que no gustó del todo a Néstor Gorosito, pues no ha sido titular indiscutible.
Los números de Pablo Ceppelini en Alianza Lima
Pablo Ceppelini, hasta el momento, ha sumado minutos en un total de 33 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Su saldo en el campo es de 3 goles y 4 asistencias. Para ser un refuerzo extranjero, no ha convencido del todo y esto podría significar su salida a fin de año.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90