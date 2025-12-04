Destacado jugador puede irse de Alianza Lima por importante detalle en su contrato: "No se..."

Se viene especulando mucho sobre lo que pasará con el plantel de Alianza Lima de cara a la próxima temporada. No hay duda que la baja más grande para los blanquiazules es la de Hernán Barcos. Sin embargo, un jugador, que varios pensaron que renovó, puede alistar sus maletas para decir adiós.

Estamos hablando de Pablo Ceppelini, volante que llegó a inicios de año para reforzar a Alianza Lima en la Liga 1 y Copa Libertadores. El uruguayo estaba fijo en el club blanquiazul por una cláusula que renovaba su contrato automáticamente, solo si jugaba una cierta cantidad de partidos.

"Ceppelini firmó un contrato cuya renovación automática se iba a dar si es que sumaba el 60% de los minutos disputados por Alianza en partidos oficiales en el año, incluyendo Libertadores, Sudamericana y Liga 1. A la fecha, ha jugado el 38%. Si juega todos los partidos restantes, a lo mucho va a llegar al 45%. Su renovación automática no se va a dar", contó el periodista Michael Succar en el programa DENGANCHE.

El año de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

El volante de 34 años llegó a Alianza Lima para ser el '10' del equipo, pero quedó en deuda con el club y la hinchada. Además, le pasó factura su sanción de 4 meses que le puso la CONMEBOL en torneos internacionales y algunos problemas extra futbolísticos. Otro punto importante es que no gustó del todo a Néstor Gorosito, pues no ha sido titular indiscutible.

Los números de Pablo Ceppelini en Alianza Lima

Pablo Ceppelini, hasta el momento, ha sumado minutos en un total de 33 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Su saldo en el campo es de 3 goles y 4 asistencias. Para ser un refuerzo extranjero, no ha convencido del todo y esto podría significar su salida a fin de año.