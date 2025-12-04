Este fue el partido de Alianza Lima que más buscaron los peruanos en 2025

Alianza Lima está cerrando la temporada jugando los Playoffs para ser PERÚ 2 en la Copa Libertadores. Aunque no pudo ganar la Liga 1 ni la Copa Sudamericana, el equipo de Gorosito tuvo el apoyo incondicional de su hinchada durante todo el año. A lo largo de la campaña hubo un partido inolvidable para los blanquiazules, tanto así que se convirtió en el más buscado del año.

PUEDES VER: Alianza Lima tomó fuerte decisión sobre Hernán Barcos luego de su heroico gol ante Cristal

Según un informe de Google, el partido entre Boca Juniors y Alianza Lima fue el partido que más buscaron los peruanos en 2025. Muchos creían que el equipo blanquiazul terminaría eliminado, pero hicieron su trabajo y clasificaron a la fase 3 de la Copa Libertadores. Fue una hazaña que quedará en el recuerdo de muchos hinchas y en la historia del fútbol peruano.

Uno de los momentos más recordados, aparte de los penales, fue la jugada de gol de Hernán Barcos. El delantero argentino anotó el empate ante Boca Juniors dándole vida a Alianza Lima. En Perú, ese gol desató la locura en varios rincones del país. Lo mejor vino después, con la tapada de Guillermo Vizcarra desde los 12 pasos que les dio la clasificación.

Alianza Lima jugará la Copa Libertadores 2026

Si bien aún no se sabe en qué fase jugará, es oficial que Alianza Lima tendrá su revancha en el torneo internacional. El equipo blanquiazul está clasificado al torneo, pero deberá vencer a Sporting Cristal y a Cusco FC si quiere clasificar directamente a fase de grupos junto con Universitario de Deportes.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que si no logra ese objetivo, Alianza Lima evaluará la continuidad de Nestor Gorosito para la temporada 2026. A pesar de que 'Pipo' renovó su contrato, tropezar en estos últimos partidos podrían sentenciar su destino en el equipo de La Victoria.