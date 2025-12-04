Ex Alianza Lima arregló con Deportivo Garcilaso para jugar la Liga 1 y Copa Sudamericana

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en la Liga 1 de cara a la próxima temporada y los equipos no protagonistas buscan dar la sorpresa. Ahora aparece Deportivo Garcilaso. El equipo cuzqueño busca reforzar su plantel para hacer una grata participación internacional y pelear el título nacional, o al menos clasificar a la Copa Libertadores.

Contratar un ex Alianza Lima puede significar tener un jugador de experiencia que hizo los méritos necesarios para jugar en uno de los mejores equipos del Perú. Es por eso que Garcilaso le dará nuevamente su confianza a Aldair Salazar. A falta de oficialización por parte del club, el defensa renovará su contrato por todo el 2026.

"El back central nacional Aldair Salazar renovó con Deportivo Garcilaso y disputará la Copa Sudamericana 2026 y Liga1", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León. El futbolista hizo una campaña aceptable con un total de 26 partidos disputados. Viene de jugar un gran partido en el empate ante Universitario en el Estadio Monumental.

Aldair Salazar continuará en Deportivo Garcilazo.

¿Por qué Aldair Salazar dejó Alianza Lima?

Llegó siendo una de las figuras de la Liga 1 vistiendo la camiseta de Deportivo Municipal, pero en Alianza Lima quedó en deuda con el club y la hinchada. Si bien en 2019 terminó siendo subcampeón con los blanquiazules, su nivel bajó considerablemente en la temporada 2020. Fue parte del equipo que casi lleva a los de La Victoria a jugar la Liga 2. Terminó la temporada y el club le rescindió el contrato.

¿Cuánto vale Aldair Salazar?

Según Transfermarkt, en su mejor momento con Alianza Lima llegó a tener un valor de más de medio millón de dólares. Ahora empezará el 2026 con una cotización de un poco más de 250 mil dólares. El defensa de 31 años dejó atrás las críticas y sus malos momentos, pues se ha vuelto indiscutible en la zaga del equipo cusqueño.