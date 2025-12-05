Histórico club de la Liga 1 busca armar un equipazo y quiere a Roberto Mosquera como su DT

Es uno de los DT más reconocidos del fútbol peruano por sus títulos y experiencia, pero esta vez le tocó tropezar. Roberto Mosquera asumió el reto de dirigir a Alianza Universidad de Huánuco para salvarlo de la baja, pero no fue posible. Tuvieron un buen momento que duró poco, pues luego de una seguidilla de derrotas se confirmó su descenso en la Liga 1.

El ex DT de Sporting Cristal tuvo que lidiar con la falta de profesionalismo de algunos jugadores de su plantel como Jesús Barco, Alexi Gómez y Carlos Ascues. Aunque los tres fueron separados del plantel, el equipo no encontró la regularidad en su juego. Ahora se conoció que Roberto Mosquera tiene opciones para continuar en la Liga 1 en la próxima temporada.

Ernesto Macedo en X informó sobre Roberto Mosquera.

"Roberto Mosquera es del gusto del ‘Rojo Matador’. Sport Huancayo jugará la Liga 1 2026. Dirigió a Alianza UDH la presente temporada", reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León. Veremos si 'Mous' se anima a escuchar la oferta o prefiere descansar el próximo año.

Los números de Roberto Mosquera en Alianza Universidad

Desde su llegada en julio del 2025, Roberto Mosquera dirigió un total de 15 partidos, dejando un saldo de 5 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Hubo un momento donde llegó a registrar hasta 4 derrotas consecutivas, esto fue perjudicial para salvarse de la baja. A pesar del bajo nivel de su equipo, pudo ganarle 2-1 a Alianza Lima en condición de local.

Los equipos que dirigió Roberto Mosquera

Roberto Mosquera ha dirigido a más de 20 equipos durante su carrera como DT. Entre ellos los más conocidos son Unión Huaral, FBC Melgar, Sport Boys, Deportivo Municipal, Juan Aurich, Alianza Lima, Jorge Wilstermann (Bolivia), Royal Pari (Bolivia), Deportivo Binacional, Universidad César Vallejo y Alianza Universidad.