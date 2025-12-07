Christian Cueva dejó firme mensaje tras firmar con Juan Pablo II: "Vengo..."

Christian Cueva aseguró su futuro para la temporada 2026 tras un paso por el fútbol ecuatoriano. Emelec no la estaba pasando nada bien y tuvo problemas con sus jugadores a tal punto de que les debían varios meses de sueldo. El peruano decidió rescindir su contrato y a los días logró asegurar su futuro futbolístico. Ahora se vestirá de blanco y amarillo.

Si bien recibió críticas por firmar con Juan Pablo II, la idea de 'Aladino' es no perder el ritmo y tentar la posibilidad de volver a la Selección Peruana. Ya hasta le hicieron una gran bienvenida en Chongoyape, por lo que no puede defraudar a su nueva hinchada. El volante dejó un gran mensaje tras firmar su nuevo vínculo.

"Vengo con ilusión y muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol. Aquí quiero lograr cosas importantes junto con la gente. Juan Pablo II tiene un proyecto serio y me encanta Chongoyape. Me siento bendecido", dijo Christian Cueva tras posar con su nueva camiseta. Veremos si nuevamente puede alcanzar su mejor nivel, pues está en deuda consigo mismo.

Los números de Christian Cueva en 2025

Esta temporada vistió la camiseta de Cienciano y Emelec de Ecuador, disputó un total de 30 partidos en los que registró 8 goles y 6 asistencias. Empezó un gran año con el equipo cusqueño, pero decidió cambiar de equipo en plena temporada y fue criticado por su decisión. En Emelec empezó bien, pero problemas físicos lo fueron sacando del puesto.

¿Christian Cueva volverá a la Selección Peruana?

Todo dependerá de su rendimiento, a sus 34 años tiene algo que dar a la bicolor. Sigue en deuda con el equipo tras no lograr ganar el repechaje rumbo a Qatar 2022. El DT que llegue a la Selección Peruana seguro lo evaluará para ver si está listo para una convocatoria, tendrá los primeros meses del año para ponerse a prueba. Veremos.