¿A qué hora juega Barcelona vs Guadalajara, canal de transmisión y dónde ver Copa del Rey?

Guadalajara vs Barcelona se verán las caras este martes en un duelo decisivo por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un cruce que promete emociones fuertes desde el estadio Pedro Escartín. En juego que tendrá pase directo a los octavos de final, tendrá la transmisión de DirecTV Sports.

¿A qué hora juega Barcelona vs Guadalajara?

Si te gusta ver los partidos de Copa del Rey y deseas sintonizar el partido Barcelona vs Guadalajara, aquí te mostramos los horarios para que no te pierdas ningún minuto:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Guadalajara EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Barcelona vs Guadalajara, por la Copa del Rey, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de América TV en Perú y por DIRECTV Sports para gran parte de Sudamérica.

Barcelona vs Guadalajara por la Copa del Rey

El conjunto alcarreño afronta este compromiso como una oportunidad histórica. Más allá de su reciente tropiezo fuera de casa, Guadalajara intentará hacerse fuerte ante su gente y competir con orden e intensidad frente a uno de los gigantes del fútbol español.

Del otro lado aparece un Barcelona que llega con confianza y buenos resultados en el plano local. El cuadro dirigido por Hansi Flick atraviesa un momento sólido en LaLiga y pretende trasladar ese rendimiento a un torneo que siempre ha sido parte de su ADN competitivo.

Este enfrentamiento marcará un hito, ya que será la primera vez que Guadalajara y Barcelona se midan de manera oficial. Un capítulo inédito que quedará registrado en la historia de la Copa del Rey y que, por tratarse de una eliminatoria directa, promete un partido intenso desde el pitazo inicial.