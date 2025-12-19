Carlos Galván respondió fuerte a Jorge Fossati tras acusaciones en su contra: "Me llegó..."

Jorge Fossati rompió su silencio para revelar detalles de su salida inesperada de Universitario de Deportes. En medio de ello, también se dio el tiempo para desmentir los rumores divulgados por Carlos Galván, en los cuales afirmaba que el técnico dejaba el cuadro crema por una supuesta oferta de la selección de Costa Rica. Tras esto, el exdefensor merengue salió al frente para responderle.

Carlos Galván dio rotunda respuesta a Jorge Fossati tras desmentirlo

Galván utilizó su programa 'Blanco y Negro' para responder a las afirmaciones hechas por Fossati, quien lo tacha de mentiroso al exjugador de Universitario, argumentando que solo intenta perjudicarlo ante los hinchas.

Ante eso, Carlos Galván respondió indicando que no tiene nada en contra de Jorge Fossati, ya que lo que mencionó es una información que recibió y que, por alguna razón, salió a desmentirlo, expresando que su comentario tenía algo de verdad.

Video: Blanco y Negro

"Fossati dijo que yo le estoy poniendo a la gente en contra. Yo no le estoy poniendo a la gente en contra, porque yo no me metí en su contrato ni a arreglar sus cosas. Dije una información que podía ser posible o no. Es información que me la dijeron a mí y yo la dije tranquilamente. Sin embargo, Fossati salió y lo desmintió. Obviamente se molestó, pero cuando te contestan, ¿por qué es? Porque algo de realidad hubo. Capaz, el hecho de que se te caiga no es mi culpa", comenzó diciendo.

"Uno tiene contactos, y a mí me llegó información. Me dicen: 'Mira, existe esta posibilidad después de la salida de Fossati, que no arregló con la U'. Hay muchas versiones sobre su salida: una dice que fue por dinero, otra por la logística que exigía Fossati. No hay una versión oficial todavía. Acá es lo mismo. Tampoco salió ningún dirigente de Universitario a decir por qué se fue Fossati", continuó.

Además, Galván manifestó que el hecho de que la dirigencia de Universitario ni el mismo técnico hayan revelado la verdad de los hechos hace que diversos periodistas o comunicadores expresen su teoría sobre la inesperada salida.

"A mí me llegó el comentario de que, más allá de que Fossati sea un entrenador querido por Universitario y haya dejado la vara muy alta para quien vaya a venir, también existe la posibilidad de que una selección podría ser la de Costa Rica estuviera interesada en él, y también la de un equipo uruguayo. Ese podría haber sido el motivo de su salida. Yo dije eso", concluyó.