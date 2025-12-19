Campeón en Ecuador llegará a Lima para firmar contrato con Universitario: "Va a ser presentado"

Universitario de Deportes está enfocado en poder reforzarse de la mejor manera para la siguiente temporada, donde buscarán consagrarse como tetracampeones de la Liga 1. Los cremas esperan definir en los próximos días nuevos fichajes, así como su comando técnico. En ese sentido, se conoció que un campeón en el fútbol de Ecuador llegará a Lima para firmar contrato con los cremas.

Campeón en Ecuador llegará a Lima para firmar contrato con Universitario

Conscientes de la necesidad de poder contar con su nuevo entrenador antes del inicio de la pretemporada, la dirección deportiva merengue, comandada por Álvaro Barco, tiene un acuerdo total con el técnico Javier Rabanal para que tome las riendas del equipo para la siguiente temporada.

Bajo esa premisa, según reveló Gustavo Peralta en el programa 'Pepas de la PM', en el canal de YouTube de Colectivo World, esta contemplado que el técnico español llegue a la capital el próximo lunes 22 de diciembre para poder firmar contrato con los merengues. Asimismo, señaló que realizará una conferencia de prensa tras el anuncio.

Javier Rabanal llegará a Lima el lunes para firmar por Universitario.

"Javier Rabanal llega el lunes a Lima, va a ser presentado en la tarde y tal vez haga una conferencia a las 6 de la tarde, es lo que me han comentado. Tendrá un contrato de 2 años con opción a uno más", reveló el reconocido comunicador.

De igual manera, Peralta indicó que la directiva de Universitario le ofrecerá a Rabanal un contrato por dos temporadas, con opción a extenderlo por una tercera si se cumplen ciertos requisitos.

Javier Rabanal fue campeón en Ecuador

Javier Rabanal estuvo al mando de Independiente del Valle durante esta temporada, club donde logró destacar a nivel nacional, consagrándose como el campeón de la Liga Pro de Ecuador 2025. Asimismo, el estratega español demostró todo su talento comandando a su equipo hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.