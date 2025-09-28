Feriados de octubre 2025 en el Perú: cuáles son y quiénes descansan, según calendario

El calendario laboral en el Perú está marcado por los feriados nacionales, que son días de descanso obligatorio para los trabajadores según la ley de descansos remunerados. Estos días cumplen funciones simbólicas, históricas o religiosas, y también permiten pausas en la rutina laboral, lo cual beneficia a la población en general, tanto para el ocio como para homenajear la memoria nacional.

Para octubre de 2025, ya se conoce cuál será el feriado nacional que se celebrará, y sobre si habrá días no laborables adicionales. La información es útil no solo para quienes trabajan en el sector público, sino también para empresas privadas, para quienes quieran planear actividades, viajes o simplemente saber si tendrán un día de descanso remunerado.

Feriados en octubre de 2025

Según el calendario oficial de feriados del 2025, este es el feriado confirmado en el mes de octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos - Feriado nacional: aplica para trabajadores del sector público y privado.

Sobre el feriado del 8 de octubre: Combate de Angamos

El Combate de Angamos es una fecha histórica en la Guerra del Pacífico (1879), en la que se recuerda el heroísmo del almirante Miguel Grau al mando del monitor Huáscar.

Al tratarse de un feriado nacional, todos los trabajadores tienen derecho a descansar ese día y recibir su remuneración habitual, salvo ciertos servicios esenciales que deben seguir operando (salud, limpieza, seguridad, transporte, entre otros).

Si alguien trabaja ese día por necesidad (por ejemplo servicios indispensables), la ley establece que debe recibir una compensación adicional por trabajar en feriado, con recargos según la normativa laboral.

Sobre días no laborables adicionales

Hasta ahora, no se ha anunciado un día no laborable extra para octubre 2025 más allá del feriado del 8 de octubre.

Los días no laborables, cuando se declaran, usualmente aplican al sector público y podrían ser compensados luego.

Implicancias para trabajadores y empleadores

Para el sector público, el feriado del 8 de octubre es obligatorio: los empleados descansan ese día con sueldo completo. En el sector privado también se aplica el feriado nacional: el trabajador debe gozar del día de descanso y recibir su remuneración normal.

Si un trabajador debe laborar ese día por razones justificadas (por ejemplo servicios esenciales), debe recibir un pago adicional conforme a la ley (por trabajar en feriado).

Muchos empleadores aprovechan feriados para planificar actividades recreativas, cerrar oficinas o ajustar turnos. Por eso es importante que empresas y trabajadores revisen los calendarios con antelación.