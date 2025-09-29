¿Qué feriados nacionales faltan celebrar en Perú este 2025? Revisa el calendario de los últimos 3 meses

Conforme avanza el año, muchos peruanos ya comienzan a planificar el cierre del 2025: viajes, reuniones familiares, descanso y uso del tiempo disponible. En ese contexto, conocer los feriados nacionales restantes es esencial para organizarse bien. Los feriados oficiales implican descanso obligatorio y tienen implicancias laborales importantes, mientras que los días no laborables aplican especialmente al sector público o son estipulados por decreto para ciertos sectores.

A 29 de septiembre de 2025, el calendario nacional ya tiene definidos los días festivos que aún quedan por celebrarse. A continuación, presentamos cuáles son esas fechas, qué se conmemora en cada una y algunas notas útiles para el público en general.

Feriados nacionales restantes en octubre, noviembre y diciembre 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Este día conmemora el enfrentamiento naval ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico, en el cual perdió la vida el almirante Miguel Grau Seminario a bordo del monitor Huáscar. Se rinde homenaje a su figura como héroe de la marina peruana.

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Este feriado conmemorativo rinde homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos, dentro de la tradición católica. Es una jornada de carácter religioso y cultural.

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Se celebra la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fecha solemne del calendario católico que tiene reconocimiento como feriado nacional.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Este feriado recuerda la decisiva batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, que marcó el fin del dominio colonial español en gran parte de Sudamérica. Se honra la gesta libertadora y su importancia histórica para el Perú y la región.

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Celebración religiosa del nacimiento de Jesús, ampliamente reconocida como una de las festividades más trascendentes del año. En esta fecha, la mayoría de la sociedad interrumpe actividades para conmemorar en familia.

Días no laborables

Además de los feriados mencionados, en 2025 también hay días no laborables declarados por el Ejecutivo que aplican principalmente al sector público. Uno de ellos que resta es el viernes 26 de diciembre, extendiendo las celebraciones navideñas, según decreto supremo.

Es importante distinguir entre feriado nacional obligatorio (donde el trabajador descansa y no hay que reponer horas) y día no laborable (que puede tener compensaciones, recuperación de horas o aplicación específica a ciertos sectores).

Si un trabajador debe laborar en un feriado nacional, por ley le corresponde una remuneración especial adicional (o descanso compensatorio), de acuerdo con lo establecido en la normativa laboral peruana.