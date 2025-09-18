¿Cuál es el próximo feriado largo del 2025? Esta es la fecha en el calendario oficial para los peruanos

En el Perú, los feriados nacionales y los días no laborables son fechas reconocidas por ley mediante Decretos Supremos y otros instrumentos legales. Están contemplados en el calendario oficial, el cual indica tanto los feriados "de calendario", que son leyes que establecen días de descanso remunerado, como los días no laborables, que suelen aplicarse al sector público y pueden ser adoptados por el sector privado.

Estos días tienen varias funciones: celebrar conmemoraciones religiosas, históricas o patrióticas; permitir el descanso de trabajadores; fomentar la convivencia familiar; e incluso estimular el turismo interno. Además, algunos feriados se extienden por "fines de semana largos" cuando se combinan feriados con días no laborables cercanos al fin de semana. El calendario oficializado del 2025 contempla varios feriados y días no laborables que dan lugar a feriados largos o descansos extendidos.

¿Qué feriados largos hay en Perú en 2025?

Según lo oficializado, los feriados largos del 2025 incluyen:

Semana Santa: del jueves 17 al domingo 20 de abril (Jueves Santo, Viernes Santo y fin de semana).

Día del Trabajo: del jueves 1 al domingo 4 de mayo (1 de mayo feriado, 2 de mayo día no laborable, más sábado y domingo).

Fiestas Patrias: alrededor del 28‑29 de julio, combinado con fin de semana.

Navidad / fines de diciembre: del jueves 25 al domingo 28 de diciembre, aprovechando Navidad, día no laborable y fin de semana.

¿Cuál es el próximo feriado largo desde hoy, 18 de septiembre de 2025?

A la fecha 18 de septiembre de 2025, ya no queda ningún feriado largo por delante hasta fines de año, salvo el de Navidad.

Entonces, el próximo feriado largo confirmado del calendario nacional oficial será: Del jueves 25 al domingo 28 de diciembre de 2025: Navidad y día no laborable extendido al viernes 26, formando un fin de semana largo.