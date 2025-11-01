El Día de Muertos 2025 es una de las festividades más significativas de Perú y otros países, donde la unión familiar toma un gran papel al honrar la memoria de quienes han partido. Esta emotiva celebración se caracteriza por las demostraciones con flores, velas y fotografías hacia el ser querido que falleció.

Por ello, en esta nota de Líbero, te reafirmamos tu vínculo con tu persona favorita y te compartimos las mejores frases para honrarlos este 1 y 2 de noviembre.

Día de los Muertos: las mejores 10 frases para honrar a las personas queridas que han partido

"Recordar a quien amamos es volver a sentir su presencia en el alma”.

“El Día de Muertos no es tristeza, es amor que florece en cada altar”.

“Tu ausencia se siente, pero tu recuerdo me acompaña siempre”.

“El amor no termina con la muerte, sigue brillando en el alma”.

“Te fuiste de la vida, pero nunca de mi corazón”.

“No estás lejos, solo en un lugar donde el amor no muere”.

“Honrar tu memoria es celebrar la dicha de haberte tenido”.

“Hoy encendemos una vela por ti, para iluminar tu camino de regreso”.

“La muerte no borra el amor, solo lo transforma en recuerdo”.

“Aunque ya no estés, tu luz sigue guiando mi camino”.

Día de los Muertos: las mejores 10 frases para honrar a las personas queridas que han partido.

Con motivo del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, estas frases con mensajes emotivos pueden servirte de mucho, incluso, para compartir en tus redes sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram.

Cabe precisar que estas frases se encuentran diseñadas para honrar la memoria de aquellos que han partido, recordando que el amor que sentimos por ellos perdura a pesar de la distancia.

¿Por qué se celebra el Día de los Muertos en Perú?

Por otro lado, es importante saber que el Día de Muertos en Perú se conmemora como una mezcla de tradiciones prehispánicas andinas y la influencia del catolicismo.

La festividad, que tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, invita a las familias a visitar los cementerios, donde rinden homenaje a sus seres queridos a través de altares y ofrendas de comida. A diferencia de otras celebraciones, que pueden evocar tristeza, esta se enfoca en recordar y celebrar la vida de aquellos que han partido, fortaleciendo los lazos familiares y culturales en un ambiente de alegría y respeto.