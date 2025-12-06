Municipalidad de Villa El Salvador anuncia buena noticia para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre

Una nueva oportunidad para obtener el documento de identidad moderno y gratuito llega a Villa El Salvador. Gracias a una alianza entre RENIEC y la Municipalidad de Villa El Salvador, este jueves 11 de diciembre se realizará una campaña especial de entrega de DNI electrónico (DNIe) y renovación o cambio de DNI tradicional al formato electrónico, dirigida a menores, jóvenes, y personas con discapacidad.

Muchos vecinos esperaban esta jornada con entusiasmo, pues representa una posibilidad clara de actualizar su identidad sin costo y al alcance de su distrito. Por este motivo, a continuación te contaremos todos los datos sobre el evento y cómo se realizará en beneficio de los ciudadanos.

Fecha, hora y lugar de atención

Día: Jueves 11 de diciembre de 2025

Horario: De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Lugar: Plaza de la Familia - ubicada en la intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, en el Sector 3 Grupo 8 de Villa El Salvador

Campaña de DNI gratis será gracias a RENIEC en VES/ FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La campaña está destinada a:

Menores de 0 a 16 años para emisión del DNI electrónico por primera vez.

Jóvenes de 17 años que necesiten cambiar su DNI amarillo al formato electrónico azul.

Personas con discapacidad, que también podrán obtener su DNI electrónico gratuito.

¿Qué incluye el trámite y por qué aprovecharlo?

El DNI electrónico (DNIe) es la versión oficial actualizada del documento de identidad en el país, con mayores medidas de seguridad y validez para trámites modernos.

Para los menores o quienes requieren primera inscripción, el trámite es gratuito en esta jornada especial.

Para jóvenes o personas con DNI tradicional (azul o amarillo) que necesiten migrar al DNIe, se facilita la conversión sin costo en esta campaña.

Esta renovación o emisión gratuita ayuda a garantizar la identidad legal de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, facilitando su acceso a servicios públicos, educación, salud y otros derechos ciudadanos.

¿Qué tener en cuenta?

Se recomienda acudir con anticipación, ya que la campaña se realiza solo por la mañana, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Si el trámite es para un menor, debe acudir acompañado de su padre, madre o tutor.

Es importante llevar los documentos requeridos, como la partida de nacimiento (si es primera inscripción), antiguo DNI en caso de renovación o cambio, y en caso de discapacidad, su carnet o certificado correspondiente. Dado que es un servicio gratuito, no siempre disponible, es ideal para quienes aún no cuentan con DNIe o tienen su DNI tradicional vencido o por cambiar.