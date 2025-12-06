0
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia buena noticia para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre

RENIEC ofrece nueva oportunidad para los vecinos de Villa El Salvador, ya que podrán acceder a una importante campaña de DNI sin costo.

Daniela Alvarado
DNI electrónico gratis este 11 de diciembre de 2025
DNI electrónico gratis este 11 de diciembre de 2025 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Una nueva oportunidad para obtener el documento de identidad moderno y gratuito llega a Villa El Salvador. Gracias a una alianza entre RENIEC y la Municipalidad de Villa El Salvador, este jueves 11 de diciembre se realizará una campaña especial de entrega de DNI electrónico (DNIe) y renovación o cambio de DNI tradicional al formato electrónico, dirigida a menores, jóvenes, y personas con discapacidad.

Muchos vecinos esperaban esta jornada con entusiasmo, pues representa una posibilidad clara de actualizar su identidad sin costo y al alcance de su distrito. Por este motivo, a continuación te contaremos todos los datos sobre el evento y cómo se realizará en beneficio de los ciudadanos.

Fecha, hora y lugar de atención

  • Día: Jueves 11 de diciembre de 2025
  • Horario: De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
  • Lugar: Plaza de la Familia - ubicada en la intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, en el Sector 3 Grupo 8 de Villa El Salvador
DNI

Campaña de DNI gratis será gracias a RENIEC en VES/ FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?

La campaña está destinada a:

  • Menores de 0 a 16 años para emisión del DNI electrónico por primera vez.
  • Jóvenes de 17 años que necesiten cambiar su DNI amarillo al formato electrónico azul.
  • Personas con discapacidad, que también podrán obtener su DNI electrónico gratuito.

¿Qué incluye el trámite y por qué aprovecharlo?

El DNI electrónico (DNIe) es la versión oficial actualizada del documento de identidad en el país, con mayores medidas de seguridad y validez para trámites modernos.

  • Para los menores o quienes requieren primera inscripción, el trámite es gratuito en esta jornada especial.
  • Para jóvenes o personas con DNI tradicional (azul o amarillo) que necesiten migrar al DNIe, se facilita la conversión sin costo en esta campaña.
  • Esta renovación o emisión gratuita ayuda a garantizar la identidad legal de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, facilitando su acceso a servicios públicos, educación, salud y otros derechos ciudadanos.

¿Qué tener en cuenta?

Se recomienda acudir con anticipación, ya que la campaña se realiza solo por la mañana, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Si el trámite es para un menor, debe acudir acompañado de su padre, madre o tutor.

Es importante llevar los documentos requeridos, como la partida de nacimiento (si es primera inscripción), antiguo DNI en caso de renovación o cambio, y en caso de discapacidad, su carnet o certificado correspondiente. Dado que es un servicio gratuito, no siempre disponible, es ideal para quienes aún no cuentan con DNIe o tienen su DNI tradicional vencido o por cambiar.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

