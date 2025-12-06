- Hoy:
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia buena noticia para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre
RENIEC ofrece nueva oportunidad para los vecinos de Villa El Salvador, ya que podrán acceder a una importante campaña de DNI sin costo.
Una nueva oportunidad para obtener el documento de identidad moderno y gratuito llega a Villa El Salvador. Gracias a una alianza entre RENIEC y la Municipalidad de Villa El Salvador, este jueves 11 de diciembre se realizará una campaña especial de entrega de DNI electrónico (DNIe) y renovación o cambio de DNI tradicional al formato electrónico, dirigida a menores, jóvenes, y personas con discapacidad.
Muchos vecinos esperaban esta jornada con entusiasmo, pues representa una posibilidad clara de actualizar su identidad sin costo y al alcance de su distrito. Por este motivo, a continuación te contaremos todos los datos sobre el evento y cómo se realizará en beneficio de los ciudadanos.
Fecha, hora y lugar de atención
- Día: Jueves 11 de diciembre de 2025
- Horario: De 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Lugar: Plaza de la Familia - ubicada en la intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, en el Sector 3 Grupo 8 de Villa El Salvador
Campaña de DNI gratis será gracias a RENIEC en VES/ FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
¿Quiénes pueden acceder al DNI electrónico gratuito?
La campaña está destinada a:
- Menores de 0 a 16 años para emisión del DNI electrónico por primera vez.
- Jóvenes de 17 años que necesiten cambiar su DNI amarillo al formato electrónico azul.
- Personas con discapacidad, que también podrán obtener su DNI electrónico gratuito.
¿Qué incluye el trámite y por qué aprovecharlo?
El DNI electrónico (DNIe) es la versión oficial actualizada del documento de identidad en el país, con mayores medidas de seguridad y validez para trámites modernos.
- Para los menores o quienes requieren primera inscripción, el trámite es gratuito en esta jornada especial.
- Para jóvenes o personas con DNI tradicional (azul o amarillo) que necesiten migrar al DNIe, se facilita la conversión sin costo en esta campaña.
- Esta renovación o emisión gratuita ayuda a garantizar la identidad legal de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, facilitando su acceso a servicios públicos, educación, salud y otros derechos ciudadanos.
¿Qué tener en cuenta?
Se recomienda acudir con anticipación, ya que la campaña se realiza solo por la mañana, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Si el trámite es para un menor, debe acudir acompañado de su padre, madre o tutor.
Es importante llevar los documentos requeridos, como la partida de nacimiento (si es primera inscripción), antiguo DNI en caso de renovación o cambio, y en caso de discapacidad, su carnet o certificado correspondiente. Dado que es un servicio gratuito, no siempre disponible, es ideal para quienes aún no cuentan con DNIe o tienen su DNI tradicional vencido o por cambiar.
