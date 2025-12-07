Si mi DNI termina en 7, ¿cuándo me llegará el retiro de AFP? Segunda semana de diciembre será clave

Si tu Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 7, esto significa que, según el cronograma oficial del Asociación de AFP, estuviste habilitado para registrar tu solicitud de retiro del fondo previsional en las fechas 11 o 12 de noviembre de 2025. Ante ello, es clave conocer cuándo llegará tu primera UIT.

De acuerdo con la regulación del retiro extraordinario del año 2025, una vez presentada la solicitud, el primer desembolso, equivalente hasta a 1 UIT (S/ 5,350 para 2025), debe realizarse aproximadamente 30 días calendario después de la solicitud.

Retiro de AFP llegará pronto par afiliados / FOTO: X

Así, para quienes ingresaron su solicitud el 11 o 12 de noviembre, el depósito inicial podría llegar entre el 11 y 12 de diciembre de 2025, aproximadamente, siempre que no haya demoras en el proceso administrativo. A continuación, te explicamos con detalle lo que esto implica, los plazos y más datos.

¿Cómo funciona el cronograma para DNI terminados en 7?

El cronograma publicado agrupa los trámites por último dígito del DNI, quienes terminan en 7 debían registrar su solicitud los días 11 y 12 de noviembre. También existía una fecha adicional alternativa el 1 de diciembre, en caso no se hubiera podido completar la solicitud en noviembre.

Después de enviar la solicitud, la normativa indica que el primer pago, 1 UIT, debe llegar en un plazo de hasta 30 días calendario.

¿Cuándo podría llegar tu pago?

Teniendo en cuenta lo anterior:

Si tu solicitud fue registrada correctamente el 11 de noviembre, el primer depósito debería caer hacia el 11 de diciembre de 2025.

Si fue el 12 de noviembre, el desembolso podría realizarse hacia el 12 de diciembre de 2025.

En caso hayas usado la fecha alternativa de 1 de diciembre para registrar la solicitud, entonces el primer pago se movería hacia comienzos de enero de 2026.

¿Qué debes revisar y qué tener en cuenta?

Verifica que tus datos bancarios registrados sean correctos, cuenta a nombre del titular, para evitar devoluciones o demoras. Ten en cuenta que el retiro puede realizarse en cuotas, por lo que se deposita 1 UIT cada 30 días, hasta completar las 4 UIT autorizadas.

En algunos casos puede haber retenciones (por ejemplo, deudas alimentarias), el monto final puede variar. Si al 12 de diciembre no ves el depósito, conviene revisar el estado de tu solicitud en la plataforma de tu AFP, pues puede estar aún en revisión o pendiente de validación.