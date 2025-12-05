Inició periodo libre para solicitudes de retiro AFP 2025: ¿Hasta qué fecha se podrá hacer el registro?
Registro para solicitar retiro de AFP empezó, y ya miles de ciudadanos afiliados tienen la opción libre para pedir el depósito de sus fondos.
Hace poco se dio inicio al llamado "periodo libre" para que los afiliados al sistema privado de pensiones que aún no lo hicieron puedan solicitar el retiro extraordinario de sus fondos de AFP. Esa ventana excepcional permite acceder, sin importar el último dígito del DNI, al trámite para retirar hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400).
PUEDES VER: Retiro de AFP 2025: ¿Qué quiere decir "cargo realizado" en el estado de solicitud? Esto es lo que debes tener en cuenta
Este facilidad representa una segunda oportunidad para quienes no alcanzaron a inscribirse en las fechas designadas originalmente. Pero no estará abierta indefinidamente, ya que existe una fecha límite que muchos desconocen, pero deben tener en cuenta para pode tomar las precauciones del caso.
Luego de que este tope termine, ya no será posible presentar la solicitud correspondiente. Por lo tanto, a continuación te detallamos el calendario y todos los detalles relacionados para que estés al tanto de los días exactos.
Afiliados a las AFP ya tienen activa la última oportunidad para registrar su solicitud de retiro/ FOTO: Difusión
¿Qué es el "periodo libre" y cuándo inició?
El "periodo libre" ya comenzó a correr desde el pasado jueves 4 de diciembre de 2025. A partir de ese día, no es necesario revisar el último dígito del DNI para poder registrar la solicitud, tal y como se determinó en el cronograma programado desde el 21 de octubre.
Este mecanismo está dirigido únicamente a quienes no realizaron la solicitud en el primer bloque de fechas. Durante este plazo, los afiliados pueden ingresar su solicitud a través de las plataformas habilitadas de su AFP.
Fecha límite oficial
Según el cronograma oficial, el plazo general para solicitar el retiro vence el domingo 18 de enero de 2026. Sin embargo, como ese día cae en domingo, y las solicitudes solo pueden enviarse en días hábiles (lunes a viernes), excluyendo sábados, domingos y feriados, el último día útil para hacer la solicitud es el viernes 16 de enero de 2026.
¿Qué tener en cuenta si aún no has registrado tu solicitud?
- Asegúrate de hacerlo en un día hábil, de lunes a viernes, entre las fechas indicadas.
- Utiliza la plataforma oficial de tu AFP y ten a la mano tu DNI, clave de afiliado y una cuenta bancaria válida en las entidades autorizadas.
- Recuerda que el monto máximo es de 4 UIT, en 2025 equivalente a S/ 21,400, aunque ese límite puede cambiar si la UIT se actualiza en 2026.
- 1
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
- 2
Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?
- 3
Retiro de AFP 2025: ¿Qué quiere decir "cargo realizado" en el estado de solicitud? Esto es lo que debes tener en cuenta
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90