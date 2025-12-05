Inició periodo libre para solicitudes de retiro AFP 2025: ¿Hasta qué fecha se podrá hacer el registro?

Hace poco se dio inicio al llamado "periodo libre" para que los afiliados al sistema privado de pensiones que aún no lo hicieron puedan solicitar el retiro extraordinario de sus fondos de AFP. Esa ventana excepcional permite acceder, sin importar el último dígito del DNI, al trámite para retirar hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400).

Este facilidad representa una segunda oportunidad para quienes no alcanzaron a inscribirse en las fechas designadas originalmente. Pero no estará abierta indefinidamente, ya que existe una fecha límite que muchos desconocen, pero deben tener en cuenta para pode tomar las precauciones del caso.

Luego de que este tope termine, ya no será posible presentar la solicitud correspondiente. Por lo tanto, a continuación te detallamos el calendario y todos los detalles relacionados para que estés al tanto de los días exactos.

Afiliados a las AFP ya tienen activa la última oportunidad para registrar su solicitud de retiro/ FOTO: Difusión

¿Qué es el "periodo libre" y cuándo inició?

El "periodo libre" ya comenzó a correr desde el pasado jueves 4 de diciembre de 2025. A partir de ese día, no es necesario revisar el último dígito del DNI para poder registrar la solicitud, tal y como se determinó en el cronograma programado desde el 21 de octubre.

Este mecanismo está dirigido únicamente a quienes no realizaron la solicitud en el primer bloque de fechas. Durante este plazo, los afiliados pueden ingresar su solicitud a través de las plataformas habilitadas de su AFP.

Fecha límite oficial

Según el cronograma oficial, el plazo general para solicitar el retiro vence el domingo 18 de enero de 2026. Sin embargo, como ese día cae en domingo, y las solicitudes solo pueden enviarse en días hábiles (lunes a viernes), excluyendo sábados, domingos y feriados, el último día útil para hacer la solicitud es el viernes 16 de enero de 2026.

¿Qué tener en cuenta si aún no has registrado tu solicitud?