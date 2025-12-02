Retiro de AFP 2025: ¿Qué quiere decir "cargo realizado" en el estado de solicitud? Esto es lo que debes tener en cuenta

En 2025, millones de afiliados al sistema privado de pensiones en el Perú pueden acceder al retiro de parte de sus fondos previsionales a través del mecanismo vigente del Retiro AFP. Bajo esta normativa, cada afiliado puede solicitar hasta 4 UIT (equivalente a S/ 21,400) de su cuenta individual.

Este retiro es realizado en cuatro "armadas" (desembolsos), normalmente de 1 UIT (S/5,350) cada una. El primer pago, o la primera parte que solicites, debe acreditarse en tu cuenta bancaria dentro de un máximo de 30 días calendario desde que hiciste la solicitud.

Cronograma de retiro de AFP termina este 3 de diciembre antes del periodo libre / FOTO: Asociación de AFP

Muchos afiliados están pendientes del momento exacto en el que recibirán el depósito. Por ello, las AFP han implementado un sistema de seguimiento del estado de la solicitud, con varios "estados" que informan en qué etapa se encuentra el retiro. Entre esos estados, uno clave y a veces confuso es "cargo realizado". A continuación te dejamos la información sobre qué esperar si te sale este mensaje en tu solicitud.

Estados de la solicitud en el Retiro AFP 2025

Cuando revisas el seguimiento de tu solicitud de retiro en la web de tu AFP, usualmente te aparecerá alguno de los siguientes estados:

Ingresado: tu solicitud ha sido registrada con éxito. Te indican el número de solicitud y la fecha en que la realizaste.

tu solicitud ha sido registrada con éxito. Te indican el número de solicitud y la fecha en que la realizaste. Aprobado: tu solicitud ha sido aceptada, es decir, no hubo errores en los datos entregados, y tu retiro será desembolsado conforme al cronograma.

tu solicitud ha sido aceptada, es decir, no hubo errores en los datos entregados, y tu retiro será desembolsado conforme al cronograma. Cargo realizado: la AFP ha descontado el monto de tu fondo y ha enviado la transferencia al banco que indicaste.

la AFP ha descontado el monto de tu fondo y ha enviado la transferencia al banco que indicaste. Pagado: el depósito ya se ha hecho efectivo, es decir, la plata ya debe aparecer en tu cuenta bancaria.

(En algunos casos puede aplicarse "Rechazado", si hay datos inválidos o errores, aunque esto suele ir acompañado de notificación.)

¿Qué significa "cargo realizado" en la práctica?

Cuando tu solicitud figura como "cargo realizado", esto quiere decir lo siguiente:

La administración de tu AFP ya dio la orden de descuento del monto de retiro de tu cuenta de fondos previsionales.

Ese monto ya fue enviado al banco que registraste durante la solicitud.

Lo que resta ahora es que la entidad bancaria procese la transferencia.

En otras palabras: "cargo realizado" significa que ya no es un trámite interno de la AFP. Ya está en manos del banco, por lo tanto el dinero se encuentra en camino.

¿Cuándo deberías ver el dinero en tu cuenta tras "cargo realizado"?

Según informes recientes, muchos afiliados han recibido su primera UIT, o la cantidad solicitada, en máximo dos días hábiles después de que en su solicitud apareció "cargo realizado". En algunos casos, pueden indicar hasta tres días hábiles, dependiendo de tiempos de procesamiento bancario.

Si tras ese lapso aún no ves el depósito, puede ser por problemas con los datos bancarios (cuenta no operativa, cuenta incorrecta, cuenta cerrada, etc.), lo que podría ocasionar rechazo del pago. Por eso es clave registrar una cuenta personal, operativa, en soles y a tu nombre. No debe ser mancomunada ni en dólares.

¿Por qué es importante entender este estado "cargo realizado"?

Te da una señal clara de que la AFP ya cumplió su parte: descontar tu fondo y enviar el dinero. A partir de este estado puedes calcular cuándo podría llegar el dinero. Además, si hay demoras más allá del plazo habitual, puedes contactar a tu banco, o a la AFP si hay indicios de problema, sabiendo que la emisión ya fue hecha.