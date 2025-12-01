Comenzó el pago del 'bono' ONP por Navidad 2025: Cronograma de de depósito por el Banco de la Nación

Miles de jubilados de la ONP en Perú esperan con ansias el pago doble que recibirán en diciembre por Navidad 2025. Sin embargo, este beneficio económico, solo será entregado a un grupo específico de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones.

Los pensionados podrán cobrar el dinero en los puntos autorizados del Banco de la Nación, así como agencias del BBVA, Interbank, GNB Perú y Banbif. Para alegría de muchos, ya se publicó el cronograma de pagos.

El pago comenzará el 5 de diciembre.

Bono por Navidad 2025: ¿Qué pensionados de la ONP acceden al pago?

Se debe tener en cuenta que, solo algunas personas acceder al pago de este beneficio económico por Navidad 2025. Los ciudadanos que reciben pensión por jubilación, viudez, orfandad y ascendencia del régimen 19990 podrás cobrar el dinero.

El coordinador de asesoría previsional de la ONP, Fernín Sáenz, indicó que el depósito se realizará de manera automática en la misma cuenta que el ciudadano recibe su pensión habitual, de acuerdo al cronograma establecido por la institución.

Cronograma del pago ONP diciembre 2025

El pago del 'bono' para jubilados de la ONP se realiza dos veces al año y está amparada por el artículo 11 5E del Decreto Supremo N° 282-2021-EF.