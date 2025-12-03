0

¿Se confirma paro de 48 horas para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre? Lo último anunciado

Tras diversos atentados al sector, miles de ciudadanos buscan si los conductores de Lima y Callao acatarán el paro de transportistas de 48 horas.

Roxana Aliaga
Ciudadanos buscan conocer si habrá un nuevo paro de transportistas este 4 y 5 de diciembre.
Ciudadanos buscan conocer si habrá un nuevo paro de transportistas este 4 y 5 de diciembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
En redes sociales, cientos de cibernautas buscan conocer si habrá un nuevo paro de transportistas para este jueves 4 y viernes 5 de diciembre ante las diversas denuncias que vienen realizando este importante sector del país. Recordemos que en las últimas paralizaciones casi el 100% de los conductores acataron la inamovilidad.

¿Se confirmó paro de 48 horas para el 4 y 5 de diciembre?

Durante una entrevista, Martín Ojeda, representante de los transportistas, dio a conocer que se está evaluando acatar una nueva paralización, pero todo dependió de la reunión que tuvieron con el Estado peruano, el martes 2 de diciembre.

"Estamos hartos de lo que ustedes indican, así, hartos. Estado de emergencia, inservible. No, no pasa nada. (...) Atentado contra el transporte es como si nada. Antes de entrar me llamó una empresa: 'Martín, me están volviendo a extorsionar'. O sea, ¿dónde estamos?", comentó.

paro de transportistas

No han confirmado paro de transportistas para el 4 y 5 de diciembre.

Las consultas sobre un posible paro de transportistas se dio, porque el lunes 1 de diciembre, dos buses de la empresa La Estella de San Martín de Porres, fueron quemadas en la madrugada. Los conductores indicaron que se trataría de un atentado por el cobro de cupos.

Martín Ojeda ha solicitado acciones concretas para garantizar la seguridad del sector, además, crítico la falta de investigación profunda y uso de estrategias. "En la policía se desactivó la División de Investigaciones hace más de veinte años. A la policía que sale (de las escuelas), se tiene que perfeccionar quiénes son investigadores, quiénes son de calle, quiénes son de penales", indicó.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

