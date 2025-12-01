Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmaron fechas de manifestación tras último atentado?
Conocida empresa sufrió un atentando este 1 de diciembre y muchos ciudadanos buscan conocer si gremios realizarán un nuevo paro de transportistas.
Dos buses de la Empresa SAC quedaron calcinados en San Martín de Porres. Según información que dio a conocer la Policía Nacional del Perú, este ataque sería una amenaza hacia algunos conductores, ya que, la tarde anterior, un transportista recibió un mensaje de WhatsApp de un extorsionador solicitando alinearse con la organización delictiva.
PUEDES VER: ¿Qué afiliados cobrarán el retiro AFP en la primera semana de diciembre 2025, según el cronograma?
Este suceso se dio a pesar de que los choferes ya están pagando entre 20 y 30 soles de 'cupos' para evitar atentados. Ante esta situación, trabajadores de la unidad decidieron no salir a trabajar, dejando sin servicio a cientos de usuarios que realizan la ruta Callao - Dominicos.
Empresa SAC sufre atentado. (Foto: La República).
Ante esta situación, diversos ciudadanos buscan conocer si confirmaron un nuevo para de transportistas que tendría una duración de 48 horas. Recordemos que, este sector está pidiendo medidas concretas contra la criminalidad que azota al sector.
Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmar nueva manifestación?
Hasta el momento, los gremios del sector transporte no han indicado que habrá un nuevo paro en diciembre, pero es posible que si los atentados contra las empresas continúan, decidan convocar una nueva protesta, con la finalidad de que hagan sentir su malestar.
Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que Perú es el único país de América Latina que no tiene una Policía de Investigaciones, en referencia a que no es una entidad separada por la PNP como en otros países de la región.
- 1
Resultados UNCP Examen de admisión Primera Selección 2026: LINK para ver puntajes y lista de ingresantes
- 2
Feriados y días no laborables de diciembre 2025 en Perú: ¿cuándo inician y quiénes tendrán descanso obligatorio?
- 3
Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmaron fechas de manifestación tras último atentado?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90