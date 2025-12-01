0

Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmaron fechas de manifestación tras último atentado?

Conocida empresa sufrió un atentando este 1 de diciembre y muchos ciudadanos buscan conocer si gremios realizarán un nuevo paro de transportistas.

Roxana Aliaga
Gremios aún no han confirmado nuevo paro de transportistas en diciembre.
Gremios aún no han confirmado nuevo paro de transportistas en diciembre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Dos buses de la Empresa SAC quedaron calcinados en San Martín de Porres. Según información que dio a conocer la Policía Nacional del Perú, este ataque sería una amenaza hacia algunos conductores, ya que, la tarde anterior, un transportista recibió un mensaje de WhatsApp de un extorsionador solicitando alinearse con la organización delictiva.

Este suceso se dio a pesar de que los choferes ya están pagando entre 20 y 30 soles de 'cupos' para evitar atentados. Ante esta situación, trabajadores de la unidad decidieron no salir a trabajar, dejando sin servicio a cientos de usuarios que realizan la ruta Callao - Dominicos.

paro de transportistas

Empresa SAC sufre atentado. (Foto: La República).

Ante esta situación, diversos ciudadanos buscan conocer si confirmaron un nuevo para de transportistas que tendría una duración de 48 horas. Recordemos que, este sector está pidiendo medidas concretas contra la criminalidad que azota al sector.

Paro de transportistas de 48 horas: ¿Confirmar nueva manifestación?

Hasta el momento, los gremios del sector transporte no han indicado que habrá un nuevo paro en diciembre, pero es posible que si los atentados contra las empresas continúan, decidan convocar una nueva protesta, con la finalidad de que hagan sentir su malestar.

Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó que Perú es el único país de América Latina que no tiene una Policía de Investigaciones, en referencia a que no es una entidad separada por la PNP como en otros países de la región.

