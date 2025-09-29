- Hoy:
VER resultado del Examen Toxicológico PNP 2025 y distribución de vacantes a nivel nacional
Accede a los resultados PNP 2025 del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas de varones y mujeres EESTP a nivel nacional. Conoce si estás apto o no.
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP se encuentra en la etapa final y, este lunes 29 de septiembre, se compartieron los resultados del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas de varones y mujeres en todo el Perú. Los postulantes están a poco de conocer si están incluidos en el cuadro único nacional de mérito final.
Resultados del examen de entrevista personal PNP 2025: LINK para revisar si aprobaste y tu nota
Resultado del Examen Toxicológico PNP 2025
Accede a la plataforma digital del Gobierno del Perú (www.gob.pe/) para conocer si estás apto o no tras la toma del Examen Toxicológico PNP. Puedes realizar la búsqueda mediante tu número de carné o apellidos y nombres. Te compartimos los enlaces directos que te dirigirán al documento correspondiente:
- Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas VARONES: dale clic aquí
- Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas MUJERES: dale clic aquí
Revisa los resultados del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas PNP 2025.
¿Cómo es el examen toxicológico PNP?
El Examen Toxicológico del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP es una de las últimas evaluaciones del cronograma, y tiene como finalidad detectar el consumo de sustancias prohibidas en los postulantes. Se debe verificar que el aspirante no consuma drogas ilícitas, estupefacientes o sustancias psicoactivas que afecten su salud, desempeño o conducta.
La toma de muestra, generalmente, se realiza mediante un análisis de orina y/o sangre, pero en algunos casos, también se puede usar prueba capilar (cabello) para detectar consumo de largo plazo. El examen busca evidencias de consumo de:
- Marihuana (THC)
- Cocaína
- Anfetaminas / Metanfetaminas
- Éxtasis (MDMA)
- Opiáceos (heroína, morfina, codeína)
- Benzodiacepinas u otros psicotrópicos no autorizados.
PNP 2025: Distribución de vacantes
Accede al cuadro de distribución de vacantes del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional, según las sedes:
|EESTP PNP
|VACANTES
|Arequipa
|210
|Ayacucho
|140
|Cajamarca
|280
|Chiclayo
|245
|Chimbote
|175
|Cusco
|280
|Huancayo
|315
|Huánuco
|210
|Ica
|270
|Iquitos
|175
|Piura
|455
|Puente Piedra
|490
|Puno
|210
|San Bartolo
|280
|Santa Lucía
|209
|Tarapoto
|440
|Trujillo
|280
|Yungay
|224
|TOTAL
|4,888
