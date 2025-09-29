VER resultado del Examen Toxicológico PNP 2025 y distribución de vacantes a nivel nacional

El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP se encuentra en la etapa final y, este lunes 29 de septiembre, se compartieron los resultados del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas de varones y mujeres en todo el Perú. Los postulantes están a poco de conocer si están incluidos en el cuadro único nacional de mérito final.

Resultado del Examen Toxicológico PNP 2025

Accede a la plataforma digital del Gobierno del Perú (www.gob.pe/) para conocer si estás apto o no tras la toma del Examen Toxicológico PNP. Puedes realizar la búsqueda mediante tu número de carné o apellidos y nombres. Te compartimos los enlaces directos que te dirigirán al documento correspondiente:

Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas VARONES:

Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas MUJERES:

¿Cómo es el examen toxicológico PNP?

El Examen Toxicológico del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP es una de las últimas evaluaciones del cronograma, y tiene como finalidad detectar el consumo de sustancias prohibidas en los postulantes. Se debe verificar que el aspirante no consuma drogas ilícitas, estupefacientes o sustancias psicoactivas que afecten su salud, desempeño o conducta.

La toma de muestra, generalmente, se realiza mediante un análisis de orina y/o sangre, pero en algunos casos, también se puede usar prueba capilar (cabello) para detectar consumo de largo plazo. El examen busca evidencias de consumo de:

Marihuana (THC)

Cocaína

Anfetaminas / Metanfetaminas

Éxtasis (MDMA)

Opiáceos (heroína, morfina, codeína)

Benzodiacepinas u otros psicotrópicos no autorizados.

PNP 2025: Distribución de vacantes

Accede al cuadro de distribución de vacantes del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional, según las sedes: