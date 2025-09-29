VER resultado del Examen Toxicológico PNP 2025 y distribución de vacantes a nivel nacional

0
Accede a los resultados PNP 2025 del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas de varones y mujeres EESTP a nivel nacional. Conoce si estás apto o no.

Angie De La Cruz
Accede a los resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas a nivel nacional.
Accede a los resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas a nivel nacional. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Proceso de Admisión Extraordinario 2025 a las EESTP PNP se encuentra en la etapa final y, este lunes 29 de septiembre, se compartieron los resultados del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas de varones y mujeres en todo el Perú. Los postulantes están a poco de conocer si están incluidos en el cuadro único nacional de mérito final.

Revisa los resultados del examen de entrevista personal de la EESTP PNP en este 2025.

Resultado del Examen Toxicológico PNP 2025

Accede a la plataforma digital del Gobierno del Perú (www.gob.pe/) para conocer si estás apto o no tras la toma del Examen Toxicológico PNP. Puedes realizar la búsqueda mediante tu número de carné o apellidos y nombres. Te compartimos los enlaces directos que te dirigirán al documento correspondiente:

  • Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas VARONES: dale clic aquí
  • Resultado del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas MUJERES: dale clic aquí
resultados PNP 2025

Revisa los resultados del Examen Toxicológico de Drogas Ilícitas PNP 2025.

¿Cómo es el examen toxicológico PNP?

El Examen Toxicológico del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP es una de las últimas evaluaciones del cronograma, y tiene como finalidad detectar el consumo de sustancias prohibidas en los postulantes. Se debe verificar que el aspirante no consuma drogas ilícitas, estupefacientes o sustancias psicoactivas que afecten su salud, desempeño o conducta.

La toma de muestra, generalmente, se realiza mediante un análisis de orina y/o sangre, pero en algunos casos, también se puede usar prueba capilar (cabello) para detectar consumo de largo plazo. El examen busca evidencias de consumo de:

  • Marihuana (THC)
  • Cocaína
  • Anfetaminas / Metanfetaminas
  • Éxtasis (MDMA)
  • Opiáceos (heroína, morfina, codeína)
  • Benzodiacepinas u otros psicotrópicos no autorizados.

PNP 2025: Distribución de vacantes

Accede al cuadro de distribución de vacantes del Proceso de Admisión 2025 a las EESTP PNP a nivel nacional, según las sedes:

EESTP PNPVACANTES
Arequipa210
Ayacucho140
Cajamarca280
Chiclayo245
Chimbote175
Cusco280
Huancayo315
Huánuco210
Ica270
Iquitos175
Piura455
Puente Piedra490
Puno210
San Bartolo280
Santa Lucía209
Tarapoto440
Trujillo280
Yungay224
TOTAL4,888
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

