0
EN VIVO
Barcelona vs Betis por LaLiga de España
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Retiro AFP 2025, ÚLTIMA OPORTUNIDAD: LINK para solicitar hasta S/. 21,400 en esta etapa de rezagados

El retiro de AFP ya está en etapa libre para que los afiliados puedan acceder a sus respectivos fondos sin problemas, por lo cual es necesario conocer el procedimiento.

Daniela Alvarado
AFP 2025: revisa todo sobre la etapa de rezagados
AFP 2025: revisa todo sobre la etapa de rezagados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El proceso de retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones (AFP) en 2025 entra en su última fase, pues desde ahora los afiliados que no registraron su solicitud en su fecha correspondiente tienen una nueva ventana, el llamado "periodo libre" o de rezagados, para realizar el trámite. A diferencia del cronograma regular, este periodo permite que cualquier persona, sin importar el último dígito de su DNI, pueda solicitar su retiro.

Retiro de AFP 2025: revisa qué significa "cargo realizado"

PUEDES VER: Retiro de AFP 2025: ¿Qué quiere decir "cargo realizado" en el estado de solicitud? Esto es lo que debes tener en cuenta

Es importante que, si aún no lo has hecho, ingreses lo antes posible, pues aunque el plazo oficial llega hasta el domingo 18 de enero de 2026, la plataforma suele cerrar los fines de semana, por lo que el último día hábil efectivo para realizar la solicitud sería el viernes 16 de enero. A continuación te explicamos cómo hacer tu solicitud, hasta cuándo puedes hacerlo, y cuál es el link oficial que debes usar según tu AFP.

AFP

Retiro de AFP 2025: afiliados tienen hasta el 18 de enero para acceder a las solicitudes / FOTO: Shutterstock

¿Qué significa el "periodo libre" para afiliados rezagados?

El procedimiento regular del retiro de 2025 estaba organizado por un cronograma segmentado según el último dígito del DNI, cada afiliado tenía días asignados para hacer su solicitud.

Si no alcanzaste a hacer tu solicitud en esos días, ahora puedes hacerlo sin restricción. Este periodo libre inició el 4 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 18 de enero de 2026.

¿Cuánto puedes retirar y cómo se realizará el desembolso?

El monto máximo permitido en esta modalidad de 2025 es de 4 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), equivalente a S/ 21,400. El desembolso se realiza en cuotas. La primera entrega (1 UIT = S/ 5,350) dentro de los 30 días después de registrar la solicitud. Luego, los pagos restantes, hasta completar las 4 UIT, se harán cada 30 días. Si tu fondo acumulado tiene menos de 1 UIT, recibirás todo de una vez.

¿Dónde hacer la solicitud?

El trámite se realiza 100 % en línea, gratuito, a través de la página web de la AFP a la que estés afiliado.

  • AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe
  • AFP Integra: https://www.afpintegra.pe
  • AFP Prima: https://www.prima.com.pe
  • Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

¿Cómo solicitar el retiro de AFP en 2025?

  • Entra al portal oficial de tu AFP.
  • Ten listo tu DNI y datos de la cuenta bancaria en soles (a tu nombre).
  • Ingresa tus datos personales, selecciona el monto que deseas retirar (puedes pedir hasta S/ 21,400), y proporciona los datos bancarios.
  • Confirma y guarda tu comprobante de solicitud.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional

  2. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

  3. Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano