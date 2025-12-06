Retiro AFP 2025, ÚLTIMA OPORTUNIDAD: LINK para solicitar hasta S/. 21,400 en esta etapa de rezagados

El proceso de retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones (AFP) en 2025 entra en su última fase, pues desde ahora los afiliados que no registraron su solicitud en su fecha correspondiente tienen una nueva ventana, el llamado "periodo libre" o de rezagados, para realizar el trámite. A diferencia del cronograma regular, este periodo permite que cualquier persona, sin importar el último dígito de su DNI, pueda solicitar su retiro.

Es importante que, si aún no lo has hecho, ingreses lo antes posible, pues aunque el plazo oficial llega hasta el domingo 18 de enero de 2026, la plataforma suele cerrar los fines de semana, por lo que el último día hábil efectivo para realizar la solicitud sería el viernes 16 de enero. A continuación te explicamos cómo hacer tu solicitud, hasta cuándo puedes hacerlo, y cuál es el link oficial que debes usar según tu AFP.

Retiro de AFP 2025: afiliados tienen hasta el 18 de enero para acceder a las solicitudes / FOTO: Shutterstock

¿Qué significa el "periodo libre" para afiliados rezagados?

El procedimiento regular del retiro de 2025 estaba organizado por un cronograma segmentado según el último dígito del DNI, cada afiliado tenía días asignados para hacer su solicitud.

Si no alcanzaste a hacer tu solicitud en esos días, ahora puedes hacerlo sin restricción. Este periodo libre inició el 4 de diciembre de 2025 y estará vigente hasta el 18 de enero de 2026.

¿Cuánto puedes retirar y cómo se realizará el desembolso?

El monto máximo permitido en esta modalidad de 2025 es de 4 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), equivalente a S/ 21,400. El desembolso se realiza en cuotas. La primera entrega (1 UIT = S/ 5,350) dentro de los 30 días después de registrar la solicitud. Luego, los pagos restantes, hasta completar las 4 UIT, se harán cada 30 días. Si tu fondo acumulado tiene menos de 1 UIT, recibirás todo de una vez.

¿Dónde hacer la solicitud?

El trámite se realiza 100 % en línea, gratuito, a través de la página web de la AFP a la que estés afiliado.

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

AFP Prima: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

¿Cómo solicitar el retiro de AFP en 2025?