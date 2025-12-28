Temblor HOY, 28 de diciembre: sismo de 4.8 grados se reportó en Cañete

La mañana de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, un movimiento telúrico fue registrado en la provincia de Cañete, en la región Lima, generando inquietud entre la población local y reafirmando la importancia de la preparación ante fenómenos sísmicos en el país.

El Perú se sitúa en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la interacción constante de placas tectónicas provoca movimientos de tierra frecuentes.

Estos sismos, aunque en muchos casos de moderada intensidad, forman parte del comportamiento natural de la corteza terrestre en esta región y exigen una cultura de prevención y respuesta rápida entre la ciudadanía.

Sismo de 4.8 se registró en Cañete / FOTO: Centro Sismológico Nacional

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad responsable del monitoreo sísmico en el país, publicó datos oficiales sobre este evento, que fue sentido en varios puntos de la provincia y no generó impactos severos. Las autoridades continúan con el seguimiento de réplicas y recomiendan mantener medidas básicas de seguridad.

Detalles del evento sísmico

Un sismo de magnitud 4.8 se registró a las 08:09:41 a.m. (hora local) del domingo 28 de diciembre de 2025 en la provincia de Cañete, región Lima, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú.