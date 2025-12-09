- Hoy:
RENIEC confirma nueva campaña de DNI gratis dirigida a la población más vulnerable: cuándo y dónde será
Durante la tercera semana de diciembre, el RENIEC ha gestionado la ejecución de una nueva campaña de DNI electrónico gratis en cierto distrito del Perú.
La Municipalidad Distrital de Baños del Inca, en Cajamarca, anunció una importante acción a favor de la inclusión y el acceso a la identidad. En coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se llevará a cabo una gran campaña gratuita de trámites del DNI electrónico, dirigida especialmente a los sectores más vulnerables de la zona.
La iniciativa busca facilitar el acceso al documento de identidad moderno y seguro tanto a menores de 0 a 17 años como a personas adultas mayores de 60 años en adelante, quienes muchas veces enfrentan barreras económicas o de movilidad para poder actualizar o tramitar su DNI.
Esta campaña se presenta como una oportunidad clave para que más ciudadanos puedan contar con un documento válido y actualizado, esencial para acceder a servicios, programas sociales y trámites del Estado. A continuación te compartimos los detalles.
Campaña de DNI gratis: fecha, lugar y horario de atención
- Fecha: Martes 16 de diciembre
- Horario: De 8:00 a 13:00 horas
- Lugar: Oficina de atención ubicada en el Palacio Municipal de Baños del Inca
La atención será brindada por personal del Reniec junto al equipo de la municipalidad, quienes se encargarán del registro, verificación y procesamiento de los trámites.
Recojo de tickets de atención
La municipalidad informó que el recojo de tickets para acceder a la campaña se realizará únicamente en la Gerencia de Desarrollo Social, la cual está ubicada en el local principal de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca. Los tickets se entregarán por orden de llegada hasta agotar la capacidad de atención del día.
Requisitos para acceder a la campaña
Los ciudadanos que cumplan con los criterios de población vulnerable deberán presentar lo siguiente:
Para menores de 0 a 17 años
- Presencia del padre, madre o apoderado.
- Partida de nacimiento original o copia certificada.
- Para menores a partir de los 8 años: asistencia del menor para la toma de fotografía y registro de firma.
Para adultos mayores de 60 años a más
- DNI actual (si lo tuviera) para actualización.
- En caso de extravío, brindar datos personales completos para verificación.
- Asistencia personal para toma de fotografía y registro biométrico.
