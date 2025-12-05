ONP inicia pago de pensiones: ¿Qué beneficiarios cobran HOY, viernes 5 de diciembre?

Diciembre vuelve a ser un mes clave para miles de jubilados del Perú que dependen de la ONP. Más allá del cierre del año, las pensiones de diciembre representan un ingreso fundamental para afrontar gastos propios de las fiestas, gratificaciones, servicios básicos y otras responsabilidades.

Además, en 2025 este pago incluye la pensión regular y la tradicional gratificación navideña, beneficio que muchos pensionistas esperan con expectativa. Por eso, conocer con exactitud el cronograma de desembolsos y los detalles de cuándo se podrá cobrar es fundamental.

Ante ello, la ONP, en coordinación con el Banco de la Nación y otras entidades financieras afiliadas, anunció el calendario para hacer efectivo el pago de pensiones correspondientes al mes de diciembre de 2025. Así, los jubilados del régimen general y otros regímenes especiales podrán recibir su pensión mensual, y la gratificación navideña, de forma escalonada.

ONP realiza pago de pensiones correspondiente a diciembre 2025 / FOTO: Banco de la Nación

Inicio de los pagos ONP en diciembre 2025

Los pagos para los pensionistas del régimen general (Decreto Ley N.º 19990) comenzaron este viernes 5 de diciembre de 2025. En muchos casos, este pago viene acompañado de la gratificación por Navidad, lo que convierte a diciembre en un mes particularmente significativo para los pensionistas.

Cronograma oficial de pago: ¿cuándo cobra cada grupo?

Para el régimen general (DL N.º 19990), el horario de cobro está organizado según la primera letra del apellido paterno del pensionista:

A - C: Viernes 5 de diciembre

Viernes 5 de diciembre D - L: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre M - Q: Jueves 11 de diciembre

Jueves 11 de diciembre R - Z: Viernes 12 de diciembre

Viernes 12 de diciembre Para quienes cobran mediante pago a domicilio, la entrega está programada entre el 16 y el 29 de diciembre.

Los depósitos se realizan a través del Banco de la Nación o bancos afiliados como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Otros regímenes y modalidades especiales

No todos los pensionistas pertenecen al régimen general, la ONP atiende también otros regímenes especiales. Para los regímenes del Decreto Ley N.º 18846, así como pensiones por encargo (DL N.º 20530), régimen especial pesquero (Ley N.º 30003), y aquellos del seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley N.º 26790), el pago general comenzará desde el 15 de diciembre. Su modalidad de pago a domicilio está programada entre el 22 y 29 de diciembre.

¿Qué incluye el pago de diciembre?

En diciembre 2025, la ONP no solo entrega la pensión mensual, sino también la 'grati' para un gran número de pensionistas del régimen general. Este ingreso adicional es especialmente importante para muchos pensionistas en el contexto de gastos navideños, utilidades, compras y actividades propias de fin de año.