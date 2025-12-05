Municipio de Lima confirmó que se retiró más de 4 toneladas de residuos de importante zona de Chorrillos

Mediante su página web, la Municipalidad de Lima anunció que se realizó la IV Jornada de Limpieza Participativa del Humedal Pantanos de Villa. Esta labor voluntaria se realizó gracias a 207 jóvenes, quienes retiraron 4 toneladas de residuos del lugar.

Esta iniciativa es muy bien recibida por la población de Chorrillos, ya que se liberó los canales de Horticultores, Ganaderos, Vista Alegre y Manantial. De esta manera, se busca concientizar el cuidado de este humedal.

A la jornada se sumaron estudiantes, vecinos, colectivos ambientales, organizaciones sociales e instituciones educativas como la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.

Ciudadanos limpiando el Humedal Pantanos de Villa.

Se debe tener en cuenta que este espacio es sumamente visitado por la población y lo que se busca es que su estado sea protegido al 100%. La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Lima, a través de la Autoridad Municipal de Humedal Pantanos de Villa.

Estas jornadas de limpieza en espacios con participación ciudadana busca la formación ambiental y corresponsabilidad en la conservación de este ecosistema clave para la salud física y mental en la población limeña.