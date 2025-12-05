Municipio de Lima confirmó que se retiró más de 4 toneladas de residuos de importante zona de Chorrillos
Los vecinos de Chorrillos están felices tras la limpieza que se realizó en este relevante espacio público del distrito. Más detalles en la nota.
Mediante su página web, la Municipalidad de Lima anunció que se realizó la IV Jornada de Limpieza Participativa del Humedal Pantanos de Villa. Esta labor voluntaria se realizó gracias a 207 jóvenes, quienes retiraron 4 toneladas de residuos del lugar.
Esta iniciativa es muy bien recibida por la población de Chorrillos, ya que se liberó los canales de Horticultores, Ganaderos, Vista Alegre y Manantial. De esta manera, se busca concientizar el cuidado de este humedal.
PUEDES VER: La mejor noticia en feriado del 8 y 9 de diciembre: ciudadanos viajarán sin pagar peaje en estas zonas de Lima
A la jornada se sumaron estudiantes, vecinos, colectivos ambientales, organizaciones sociales e instituciones educativas como la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Científica del Sur, la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.
Ciudadanos limpiando el Humedal Pantanos de Villa.
Se debe tener en cuenta que este espacio es sumamente visitado por la población y lo que se busca es que su estado sea protegido al 100%. La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Lima, a través de la Autoridad Municipal de Humedal Pantanos de Villa.
Estas jornadas de limpieza en espacios con participación ciudadana busca la formación ambiental y corresponsabilidad en la conservación de este ecosistema clave para la salud física y mental en la población limeña.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
- 3
Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90