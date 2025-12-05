La mejor noticia en feriado del 8 y 9 de diciembre: ciudadanos viajarán sin pagar peaje en estas zonas de Lima
Si estás pensando en realizar un viaje corto por el feriado largo de diciembre 2025, es importante saber que los vehículos no pagarán peaje en Panamericana Sur.
Estamos a casi nada del feriado largo, que abarca desde el sábado 6 al martes 9 de diciembre. En medio de lo que será este descanso a nivel nacional, se anunció la suspensión del cobro de los peajes de Villa y Punta Negra. Esta decisión generó entusiasmo entre los conductores, quienes podrán transitar por la Panamericana Sur sin necesidad de pagar algún monto para salir de la ciudad.
En este feriado largo se estima que cientos de ciudadanos realizarán viajes cortos a los alrededores de Lima para darse un escape de la rutina, y con la reciente noticia, se agilizará la transitabilidad en dichas zonas, ya que los vehículos podrán movilizarse en ambos sentidos y no se detendrán para efectuar algún pago.
Se suspende el pago en peajes de Villa y Punta Negra del 6 al 9 de diciembre.
Se precisa que esta medida se da luego de la decisión judicial, que ordenó suspender temporalmente el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra durante los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre, garantizando así el libre tránsito de los conductores mientras se evalúan cuestionamientos sobre la legalidad y condiciones de la concesión.
Por su parte, Rutas de Lima, anunció que no continuará operando tras señalar agotamiento de caja, mientras que la Municipalidad de Lima, confirmó que no restablecerá el cobro mientras dure el proceso judicial, y que asumirá la administración de la vía y del mantenimiento correspondiente.
¿Por qué es feriado el 8 y 9 de diciembre?
El 8 de diciembre es feriado en el Perú porque se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad religiosa importante para la Iglesia Católica. Esta fecha recuerda la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original.
El 9 de diciembre es feriado por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho, un hecho decisivo en la independencia de América del Sur. Esta batalla, ocurrida en 1824, consolidó la libertad del Perú y marcó el fin del dominio español en la región.
