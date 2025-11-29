Este es el ÚNICO día no laborable de diciembre 2025 confirmado: ¿Qué dice el calendario?

Con diciembre a punto de iniciar y muchas personas pensando en aprovechar sus vacaciones, fines de semana largos o compras navideñas, es importante revisar con cuidado cuáles son los días oficialmente libres.

Para 2025, el calendario laboral ya tiene definido que el único día no laborable adicional confirmado en diciembre será el viernes 26. Es decir, más allá de los feriados ya conocidos, no habrá "puente extra" ni dobles descansos, más que el mencionado.

¿Qué día no laborable hay en diciembre 2025?

Según el decreto oficial, el viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido declarado día no laborable compensable para el sector público. Este día se añade al feriado del jueves 25 (Navidad), lo que genera un fin de semana largo para los empleados del Estado, ya que incluye viernes libre, además del sábado y domingo. En cambio, no hay otros días declarados como no laborables en diciembre 2025.

¿Por qué solo ese día?

El Gobierno decretó que, además del viernes 2 de mayo (ya pasado este año), el único día no laborable adicional que restaba era ese 26 de diciembre. Esta medida se diseñó para fomentar el descanso tras la jornada de Navidad y promover el turismo interno, dando un "puente" desde la noche del 25 hacia el fin de semana.

¿Cómo queda el calendario laboral y de descansos de diciembre 2025?

Lunes 8 de diciembre : Feriado nacional - Día de la Inmaculada Concepción

: Feriado nacional - Día de la Inmaculada Concepción Martes 9 de diciembre: Feriado nacional - Batalla de Ayacucho

Feriado nacional - Batalla de Ayacucho Jueves 25 de diciembre: Feriado nacional - Navidad

Feriado nacional - Navidad Viernes 26 de diciembre: Día no laborable compensable

Para el sector público, el 26 de diciembre es feriado obligatorio, es decir que no se labora y se debe compensar luego. En el sector privado, la aplicación depende del acuerdo entre empleador y trabajador: no es obligatorio que se otorgue el día libre, salvo que la empresa decida adoptarlo.