¿Desde cuándo comienza el próximo feriado largo de diciembre 2025? Revisa qué dice el calendario

Ahora que hemos llegado al mes más festivo del año, muchos peruanos ya empiezan a planear su descanso, viajes, compras navideñas o paseos con amigos y familia. Y este 2025, el primer "puente" de diciembre queda perfecto para eso, ya que gracias a la coincidencia de feriados nacionales, se conforma un feriado largo de cuatro días consecutivos que muchos esperan aprovechar al máximo.

Para quienes trabajan en el Estado, y en algunos casos quienes logren coordinar con sus empleadores, esto significa una pausa prolongada desde el sábado 6 hasta el martes 9, ideal para desconectarse, adelantar pendientes o simplemente disfrutar sin prisas.

¿Cuándo inicia exactamente este feriado largo de diciembre 2025?

El feriado largo comienza el sábado 6 de diciembre de 2025. Le sigue el domingo 7, día natural de descanso para la mayoría. Luego lunes 8 de diciembre, cuando se celebra el feriado nacional por Día de la Inmaculada Concepción. Finalmente, martes 9 de diciembre, por la conmemoración de Batalla de Ayacucho. Así, muchas personas tendrán un bloque de descanso continuo desde sábado hasta martes, sumando cuatro días seguidos libres.

¿Quiénes podrán disfrutar de estos días libres?

Este "feriado largo" está oficialmente respaldado por el calendario nacional 2025: los feriados del 8 y 9 de diciembre son de descanso obligatorio. Para trabajadores del sector público, el fin de semana largo será automático, ya que usualmente no laboran sábados ni domingos.

En el sector privado, dependerá de cada empresa: algunas podrían dar los días libres, otras podrían exigir trabajo, pero en tal caso aplica compensación o pago adicional conforme a la normativa laboral.

Además, estudiantes y docentes también verán suspendidas sus clases durante esos días, lo que permite planificar viajes, reuniones familiares o escapadas fuera de la ciudad.

¿Por qué este feriado se da así?

La razón de este feriado largo es la coincidencia de dos feriados nacionales seguidos: