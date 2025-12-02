Feriados de diciembre 2025: estos son los 6 días libres programados en el calendario para el mes

Diciembre siempre se siente distinto, hay una sensación de pausa, de reuniones familiares, proyectos pendientes y reflexiones finales del año. Por lo mismo, es importante tener claro el calendario que incluye varios días de descanso oficial para muchos peruanos. Estos días planificados no solo permiten descansar, reunirse o adelantar compras navideñas, sino también planificar viajes, trámites y más actividades.

Conocer con claridad cuáles son estas fechas y cómo se distribuyen en diciembre ayuda a organizar mejor los tiempos, sobre todo para quienes trabajan en el sector público o en empresas que respetan los feriados oficiales. A continuación, te contamos cuáles son esos seis días libres anunciados para diciembre 2025 en Perú.

Este diciembre trae consigo varios días libres en el calendario / FOTO: Difusión

¿Qué días quedan como feriados o no laborables en diciembre 2025?

Según el calendario oficial, diciembre de 2025 incluye los siguientes días destinados al descanso:

Lunes 8 de diciembre - Inmaculada Concepción : feriado nacional.

Martes 9 de diciembre - Batalla de Ayacucho : feriado nacional.

Jueves 25 de diciembre - Navidad : feriado nacional.

Viernes 26 de diciembre - día no laborable para el sector público

En total, Perú contempla en diciembre de 2025 tres feriados oficiales (8, 9 y 25 de diciembre) y un día no laborable adicional (26 de diciembre) para el sector público.

¿Por qué el calendario marca 6 días libres?

Muchos ciudadanos ya están hablando de un "puente largo" navideño, que incluiría más días de descanso aprovechables. Esto se debe a que los feriados del 8 y 9 de diciembre caen lunes y martes, lo que produce, si se incluye el fin de semana anterior, un descanso de cuatro días continuos (sábado 6, domingo 7, lunes 8 y martes 9).

Por su parte, la Navidad, que será el jueves 25, seguido del día no laborable del viernes 26, registra dos días libres. De este modo, algunas personas podrían disfrutar de hasta seis días de descanso, si se considera el sábado y domingo antes del 8 y 9 de diciembre.

¿Quiénes podrán disfrutar realmente de esos días libres?

El feriado por 8 y 9 de diciembre aplica tanto para sector público como privado.

aplica tanto para sector público como privado. El día viernes 26 de diciembre, declarado no laborable adicional, aplica solo para el sector público.

En el sector privado, el descanso dependerá de los acuerdos con cada empleador, pues algunas empresas podrían dar libre, otras podrían trabajar normalmente, o compensar con recargos. Por ello, no todos los trabajadores disfrutarán del mismo número de días libres: el descanso varía según su tipo de empleo, contrato o actividad.