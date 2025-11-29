- Hoy:
¿Este viernes 5 de diciembre será día no laborable previo al feriado largo? Esto es lo último que se sabe
Los primeros días feriados de diciembre 2025 llegan en poco más de una semana, por lo que muchos se preguntan si abarcará un día no laborable adicional.
Con el mes de diciembre en puerta y la expectativa por los próximos feriados, muchos trabajadores se han preguntado si este viernes 5 de diciembre de 2025 será día no laborable para tener un fin de semana mucho más largo del que ya se ha anunciado, por lo que es importante tener la información oficial sobre el tema.
PUEDES VER: ¿Trabajarás los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre? Esto es lo que debe pagarte tu empleador
Según lo que indica el calendario oficial vigente del año, ese día no ha sido declarado como día no laborable. Hasta el momento no se ha dado alguna programación que lo oficialice como tal. En consecuencia, el viernes 5 será un día laboral normal. Quienes esperan descanso adicional deberán aguardar los feriados ya programados que son el lunes 8 y martes 9 de diciembre.
Este 5 de diciembre no es considerado día no laborable/ FOTO: Difusión
¿El 5 de diciembre será día no laborable?
Está decretado como día no laborable a nivel nacional el viernes 26 de diciembre (para el sector público; el sector privado puede acoger esta medida si hay acuerdo), pero, el gobierno no ha incluido al 5 de diciembre en ninguna de estas categorías, así que no figura ni como feriado, ni como día no laborable.
¿Qué días feriados hay en diciembre?
- El lunes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, feriado nacional.
- El martes 9 de diciembre conmemora la Batalla de Ayacucho, también feriado nacional.
- El jueves 25 de diciembre es feriado por Navidad.
¿Cuántos feriados quedan en 2025?
Con los feriados oficiales y el día no laborable decretado, las próximas fechas de descanso para lo que resta del año son el 8 y 9 de diciembre, que son feriados nacionales consecutivos. Asimismo, el 25 de diciembre, que es feriado por Navidad y el 26 de diciembre, que es día no laborable decretado.
¿Qué feriados oficiales trae 2026?
Según el marco de días no laborables ya aprobado por el gobierno para 2026:
El viernes 2 de enero de 2026 ha sido declarado día no laborable, con lo que se extiende el feriado por Año Nuevo. El resto del calendario de feriados 2026 aún está sujeto a lo habitual: feriados nacionales fijos (Año Nuevo, Semana Santa, Día del Trabajo, Fiestas Patrias, Navidad, etc.), y eventuales decretos adicionales que el Ejecutivo pudiera emitir. Conoce el listado completo:
- 1 enero Año Nuevo
- 2 abril Jueves Santo (Semana Santa)
- 3 abril Viernes Santo (Semana Santa)
- 5 abril Domingo de Resurrección
- 1 mayo Día del Trabajador
- 7 junio Batalla de Arica
- 29 junio San Pedro y San Pablo
- 23 julio Día de la Fuerza Aérea
- 28 julio Día de la Independencia
- 29 julio Día de la Independencia Nacional (2do día)
- 6 agosto Batalla de Junín
- 30 agosto Santa Rosa de Lima
- 8 octubre Combate de Angamos
- 1 noviembre Día de Todos los Santos
- 8 diciembre Inmaculada Concepción
- 9 diciembre Batalla de Ayacucho
- 25 diciembre Navidad
