Nueva campaña de DNI electrónico gratis en 11 sedes de Lima: revisa AQUÍ el listado y horarios

El Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico es el único que se emite actualmente por el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), dejando atrás la versión azul ya conocida desde hace varios años. Sin embargo, aún hay muchos ciudadanos que no cuentan con esta actualización.

Con el motivo de seguir rompiendo barreras entre las comunidades y que así todos puedan acceder al trámite sin problemas, el RENIEC ha decidido generar nuevas campañas gratuitas. De esta manera, la población tendrá la opción de acudir y sacar su documentación sin necesidad de costearlo.

Como se sabe, la entidad se ha venido uniendo a diferentes entidades municipales para gestionar estas iniciativas en favor de los vecinos e cada zona y esta vez, anunció que 11 sedes serán las que tengan activas las jornadas de DNI gratis. AQUÍ podrás conocer las direcciones y horarios.

Menores de edad y adultos mayores podrán obtener DNI gratis / FOTO: RENIEC

Ubicaciones de las sedes de RENIEC para DNI gratis

San Juan de Miraflores: avenida Belisario Suárez 1075, zona D, Palacio Municipal. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Villa El Salvador: sector 3, grupo 8, Villa del Adulto Mayor. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Los Olivos: explanada de la Municipalidad de Los Olivos. Atención de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m.

Cercado de Lima: jirón Cañete 100, casa vecina 1 (espalda de la iglesia Santa Rosa de Lima). Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, avenida El Bosque 331, urbanización Canto Grande (a espaldas de Sedapal). Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Independencia: Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (Demuna),avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5. Atención los lunes, miércoles y viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Comas: Municipalidad de Comas, avenida España, cuadra 4. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Carabayllo: estadio Ricardo Palma, avenida San Martín 350, urbanización Santa Isabel. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

San Borja: Institución Educativa Inicial N.° 554 Virgen de Lourdes, avenida Arqueología 299. Atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255, y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671. Atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Jesús María: Casa del Vecino, jirón Estados Unidos 291. Atención de lunes a viernes, de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

LINK para verificar sedes en RENIEC

Para poder tener mayor información sobre los puntos de la campaña, RENIEC ha confirmado desde sus cuentas oficiales que se puede verificar las oficinas de atención disponibles a nivel nacional en este ENLACE.

Beneficios del DNI electrónico 3.0