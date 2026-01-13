- Hoy:
Este es el próximo feriado del 2026 en el Perú: qué se celebra, cuánto te deben pagar y en qué mes será
El próximo feriado que marca el calendario 2026, conmemora una importante celebración que dará la oportunidad de descansar a miles de trabajadores en el país.
¡Se viene un nuevo feriado en 2026! El año inició hace poco más de una semana y desde entonces no se ha registrado otro día libre luego del pasado jueves 1 de enero, por lo cual los ciudadanos se preguntan cuándo llegará el siguiente descanso en el calendario.
El Gobierno del Perú oficializó que el país tendrá 16 feriados en total durante todo el año, los cuales servirán para que los individuos puedan aprovechar en viajar, pasar momentos en familia o realizar otras actividades fuera de la rutina. ¿Qué días son estos y cuál es el que se aproxima?
¿Qué feriado llega ahora en 2026?
El feriado que está próximo a darse es el de la Semana Santa, es decir el jueves 2 de abril, día que se extenderá como feriado largo hasta el domingo 5. Esta es la oportunidad perfecta para salir de lo habitual y utilizar el tiempo en otras prácticas.
¿Qué se celebra en este feriado?
La Semana Santa conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, refleja cómo fueron sus últimos días, desde la entrada triunfal en Jerusalén, que se festeja el Domingo de Ramos y hasta su resurrección en el Domingo de Resurrección o Pascua, marcando el fin de la Cuaresma.
Feriados que restan del 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
¿Cuánto te deben pagar por trabajar en feriado?
El pago por laborar en feriado debe responder a un depósito triple, ya que se considera la remuneración normal por el feriado, una remuneración adicional por el trabajo realizado, y una sobretasa del 100% por trabajar en día feriado.
