Afiliados a las AFP podrán retirar más dinero desde 2026: incrementó el valor de UIT a 5,500 soles

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026. El nuevo monto que sirve como índice de referencia en las normas tributarías será de 5,500 soles. El cambio beneficia a los ciudadanos que retiren su AFP.

El Decreto Supremo 301-2025- EF, publicado en el Diario El Peruano indica que, el nuevo monto entrará en vigor el jueves 1 de enero del 2026 y tiene un aumento de 150 soles. La disposición fue firmada por el presidente de la República, José Jerí, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Recordemos que el valor de la UIT cambia de manera anual.

El valor de la UIT subió a 5,500 soles.

Afiliados a las AFP retirarán más dinero desde 2026

De acuerdo con la Resolución N° 03444-2025 de la SBS, el monto de la UIT aplicable para el retiro de AFP se determinará según el valor que tenga dicha unidad al momento de registrar la solicitud.

Tras el incremento de la UIT, algunos ciudadanos podrán retirar un monto superior a 21,400 soles. Recuerda que, todo dependerá de la fecha de ingreso de tu solicitud, ya que el nuevo monto comienza a regir desde el 1 de enero del 2026.

De acuerdo al cronograma de retiro de hasta 4UIT, del 4 de diciembre al 18 de enero, los ciudadanos pueden solicitar su dinero de forma rezagada, por ende, los que soliciten su dinero desde enero acceder al valor de 5,500 soles.